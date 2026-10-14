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एथेंस में राजस्थान के सुशासन मॉडल की धमक, दुनिया के सामने खुला विकसित राजस्थान 2047 का विजन

एथेंस में IASIA सम्मलेन को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ( Source - DIPR )

जयपुर : प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और सुशासन के प्रयोगों की गूंज अब अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई है. ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित IASIA-2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राजस्थान के प्रशासनिक सुधारों और विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना को दुनिया के सामने रखा. उन्होंने बदलती दुनिया में शासन व्यवस्था को अधिक जन-केंद्रित, पारदर्शी, तकनीक आधारित और समावेशी बनाने की जरूरत बताई. 'बदलते विश्व के लिए शासन व्यवस्था पर पुनर्विचार' विषय पर बुधवार को आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्रीनिवास ने कहा कि डिजिटल क्रांति, जलवायु परिवर्तन और नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं ने शासन व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं. ऐसे में प्रशासन को केवल नियमों तक सीमित रखने के बजाय नागरिकों की जरूरतों और संतुष्टि को केंद्र में रखना होगा.