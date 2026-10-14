एथेंस में राजस्थान के सुशासन मॉडल की धमक, दुनिया के सामने खुला विकसित राजस्थान 2047 का विजन
मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने IASIA सम्मेलन में बताया कि कैसे तकनीक, महिला सशक्तीकरण और जवाबदेह प्रशासन से शासन व्यवस्था बदल रही है.
Published : October 14, 2026 at 6:55 PM IST
जयपुर : प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और सुशासन के प्रयोगों की गूंज अब अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई है. ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित IASIA-2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राजस्थान के प्रशासनिक सुधारों और विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना को दुनिया के सामने रखा. उन्होंने बदलती दुनिया में शासन व्यवस्था को अधिक जन-केंद्रित, पारदर्शी, तकनीक आधारित और समावेशी बनाने की जरूरत बताई. 'बदलते विश्व के लिए शासन व्यवस्था पर पुनर्विचार' विषय पर बुधवार को आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्रीनिवास ने कहा कि डिजिटल क्रांति, जलवायु परिवर्तन और नागरिकों की बढ़ती अपेक्षाओं ने शासन व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं. ऐसे में प्रशासन को केवल नियमों तक सीमित रखने के बजाय नागरिकों की जरूरतों और संतुष्टि को केंद्र में रखना होगा.
'विकसित राजस्थान 2047 में जनता सबसे पहले ': मुख्य सचिव ने राजस्थान के प्रशासनिक अनुभव साझा करते हुए कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना का केंद्र जन-केंद्रित प्रशासन और समावेशी विकास है. उन्होंने बताया कि तकनीक के माध्यम से जन शिकायतों के निस्तारण से लेकर सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की निगरानी तक प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने राजकाज के आंकड़ों के विश्लेषण की भूमिका बताते हुए कहा कि डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया से विभागीय कामकाज की निगरानी, निर्णय लेने की गति और अभिलेख प्रबंधन को बेहतर बनाया जा रहा है. श्रीनिवास ने बताया कि बड़ी आधारभूत संरचना परियोजनाओं की नियमित समीक्षा के जरिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है. उन्होंने विद्युत, रेलवे और पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं को गति देने में इस व्यवस्था की भूमिका बताई.
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'राजीविका से गांव की महिलाओं को आर्थिक ताकत' : अंतरराष्ट्रीय मंच पर राजस्थान के महिला सशक्तीकरण मॉडल को भी प्रमुखता से रखते हुए मुख्य सचिव ने मिशन राजीविका का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि महिलाओं को केवल स्वयं सहायता समूहों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें ऋण, बाजार और कौशल विकास के अवसरों से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है. इन प्रयासों से लखपति दीदी, बैंक सखी और सोलर दीदी जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं के लिए आय और रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं.
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'AI आए, लेकिन इंसान पीछे न छूटे' : सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव पर भी मुख्य सचिव ने कहा कि भविष्य की शासन व्यवस्था में AI की भूमिका तेजी से बढ़ेगी, लेकिन इसका इस्तेमाल जिम्मेदार और नैतिक तरीके से होना चाहिए. उन्होंने डिजिटल समावेशन पर जोर देते हुए कहा कि तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और लोक सेवकों को नई तकनीक के अनुरूप आवश्यक कौशल से लैस किया जाए. शासन में तकनीक के इस्तेमाल के साथ मानवीय संवेदनशीलता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है.
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'मिशन कर्मयोगी से मजबूत होगा प्रशासनिक कौशल' : भारत के प्रशासनिक सुधारों का जिक्र करते हुए श्रीनिवास ने जवाबदेही, जिम्मेदारी और पारदर्शिता को सुशासन की आधारशिला बताया. उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, सरल प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सुलभ शिकायत निवारण व्यवस्था को नागरिकों के जीवन और कारोबार को आसान बनाने वाला महत्वपूर्ण माध्यम बताया. उन्होंने मिशन कर्मयोगी के जरिए लोक सेवकों के निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया. गौरतलब है कि ग्रीस के राष्ट्रीय लोक प्रशासन एवं स्थानीय सरकार केंद्र (EKDDA) की मेजबानी में आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों के विद्वान, प्रशासक, नीति निर्माता और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं.
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