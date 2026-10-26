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उत्तराखंड से रणजी मुकाबला: कप्तान कार्तिक की फिफ्टी, राजस्थान की पहली पारी 272 रन पर सिमटी

उप कप्तान कुणाल के साथ कार्तिक की 120 रन की अहम पार्टनरशिप. महिला सीनियर टी-20 ट्रॉफी में हरियाणा ने राजस्थान को 7 विकेट से हराया.

Rajasthan team captain Kartik scored 73 runs.
राजस्थान टीम के कप्तान कार्तिक ने बनाए 73 रन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 26, 2026 at 7:46 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: उत्तराखंड के देहरादून स्थित अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी मैदान पर सोमवार से शुरू रणजी ट्रॉफी मुकाबले के पहले दिन राजस्थान ने पहली पारी में 272 रन बनाए. राजस्थान के कप्तान कार्तिक शर्मा ने संकट के समय 73 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को संभाला. पहले दिन का खेल समाप्त होने तक उत्तराखंड ने बिना विकेट खोए 18 रन बना लिए थे.

राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआत खराब रही. राजस्थान ने 85 रन के स्कोर तक अपने चार विकेट गंवा दिए. इसके बाद कप्तान कार्तिक शर्मा और उप कप्तान कुणाल सिंह राठौड़ ने पांचवें विकेट के लिए 120 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को संकट से उबारा. कार्तिक ने 73 रन बनाए, जबकि कुणाल सिंह राठौड़ ने 47 रन का योगदान दिया. इनके अलावा अजय सिंह कुकना ने 39, सचिन यादव ने 37, करण लाम्बा ने 27 और विशाल हर्ष ने 27 रन बनाए. उत्तराखंड की ओर से देवेंद्र बोरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 72 रन देकर छह विकेट झटके. वहीं मयंक मिश्रा और अवनीश सुधा ने दो-दो विकेट हासिल किए.

पढ़ें: राजस्थान-रेलवे रणजी मैच ड्रॉ: पहली पारी की बढ़त से राजस्थान को 3 अंक, कार्तिक बोले, 'गेंदबाज हुए चोटिल'

महिला टी-20 में राजस्थान की हार: उधर, बीसीसीआई सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी में सोमवार को न्यू चंडीगढ़ में खेले मुकाबले में हरियाणा ने राजस्थान को सात विकेट से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने आठ विकेट पर 104 रन बनाए. संगीता कुमावत ने 30, सुमित्रा जाट ने 28, डिंपल कंवर ने 12 और चंद्रज्योत्सना भाटी ने 10 रन बनाए. हरियाणा की शीतल राणा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर पांच विकेट लिए. जवाब में हरियाणा ने 105 रन का लक्ष्य तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया. तनीषा ओहलान ने नाबाद 54 रन की पारी खेलकर हरियाणा टीम को जीत दिलाई. राजस्थान की ओर से हैप्पी कुमारी और शानू सेन ने एक-एक विकेट लिया.

अंडर-23 में राजस्थान-मुंबई की भिड़ंत कल से: बीसीसीआई अंडर-23 क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान और मुंबई के बीच मुकाबला मंगलवार से मुंबई में खेला जाएगा. मैच से पहले सोमवार को दोनों टीमों ने अभ्यास किया और मुकाबले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया.

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