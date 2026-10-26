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उत्तराखंड से रणजी मुकाबला: कप्तान कार्तिक की फिफ्टी, राजस्थान की पहली पारी 272 रन पर सिमटी

राजस्थान टीम के कप्तान कार्तिक ने बनाए 73 रन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: उत्तराखंड के देहरादून स्थित अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी मैदान पर सोमवार से शुरू रणजी ट्रॉफी मुकाबले के पहले दिन राजस्थान ने पहली पारी में 272 रन बनाए. राजस्थान के कप्तान कार्तिक शर्मा ने संकट के समय 73 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को संभाला. पहले दिन का खेल समाप्त होने तक उत्तराखंड ने बिना विकेट खोए 18 रन बना लिए थे.

राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआत खराब रही. राजस्थान ने 85 रन के स्कोर तक अपने चार विकेट गंवा दिए. इसके बाद कप्तान कार्तिक शर्मा और उप कप्तान कुणाल सिंह राठौड़ ने पांचवें विकेट के लिए 120 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को संकट से उबारा. कार्तिक ने 73 रन बनाए, जबकि कुणाल सिंह राठौड़ ने 47 रन का योगदान दिया. इनके अलावा अजय सिंह कुकना ने 39, सचिन यादव ने 37, करण लाम्बा ने 27 और विशाल हर्ष ने 27 रन बनाए. उत्तराखंड की ओर से देवेंद्र बोरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 72 रन देकर छह विकेट झटके. वहीं मयंक मिश्रा और अवनीश सुधा ने दो-दो विकेट हासिल किए.