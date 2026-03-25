झुंझुनू में खुला राजस्थान का पहला को-ऑपरेटिव मिलेट्स कैफे, यहां उठा सकेंगे मोटे अनाज के व्यंजनों का लुत्फ
कैफे का संचालन महिला अधिकारिता विभाग एवं सहकारिता से जुड़े स्वयं सहायता समूह करेगा. यहां कुक से मैनेजर तक सभी जिम्मेदारियां महिलाएं निभाएंगी.
Published : March 25, 2026 at 2:33 PM IST
झुंझुनू: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘श्री अन्न’ (मिलेट्स) विजन को झुंझुनू में नया आयाम मिला. जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राजस्थान का पहला को-ऑपरेटिव ‘मिलेट्स कैफे’ आज से यहां शुरू हुआ. इसमें आमजन और सरकारी कर्मचारियों को मोटे अनाज से बने पौष्टिक व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे. यह कैफे कलेक्ट्रेट के साथ आम उपभोक्ताओं के लिए भी खुला रहेगा.
कैफे का संचालन महिला अधिकारिता विभाग एवं सहकारिता से जुड़े स्वयं सहायता समूह ‘अमृत बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति’ की देखरेख में किया जाएगा. यहां कुक से मैनेजर तक सभी जिम्मेदारियां महिलाएं निभाएंगी. कैफे में महिलाओं की ओर से तैयार मसाले, आचार, पापड़ और अन्य होममेड उत्पाद भी बिक्री को उपलब्ध रहेंगे. इससे महिलाओं को रोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा.
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जिला कलेक्टर अरुण गर्ग, राज्य को-ऑपरेटिव समितियों की उप रजिस्ट्रार विभा खेतान, महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्योला और भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी ने कैफे का उद्धाटन किया. खेतान ने बताया कि यहां बाजरा, रागी, ज्वार और मक्का से बने व्यंजन जैसे बाजरे के बिस्किट, रागी के लड्डू और ज्वार का डोसा उपलब्ध हैं. जल्द ही मिलेट उत्पादों का अलग आउटलेट भी शुरू किया जाएगा. कैफे सिर्फ खान-पान तक सीमित नहीं रहेगा. यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से तैयार शुद्ध होममेड उत्पाद-मसाले, आचार, पापड़, मंगोड़ी आदि की बिक्री के लिए विशेष कोना होगा. इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होकर महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा.
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