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प्रसिद्ध मांड गायिका गवरी देवी का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार

अपने गायकी के जीवन में गवरी देवी ने पति मिश्रीलाल राव के साथ देशभर के मंचों पर प्रस्तुतियां दीं. उनके कार्यक्रम दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारित होते थे. जीवनकाल में उन्हें जवाहर कला केंद्र, दूरदर्शन और वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिले थे.

पाली: राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गवरी देवी का गुरुवार रात 8:30 बजे निधन हो गया. उन्होंने करीब 98 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. गवरी देवी करीब 8 दशक तक मांड गायकी के क्षेत्र में सक्रिय रहीं. आज उनका अंतिम संस्कार सर्वोदय नगर स्थित मोक्ष धाम में होगा. गवरी देवी अपनी बहू सुंदरदेवी और पौत्री नीतू को विरासत में मांड गायकी सौंप कर गई हैं. उनके 5 बेटे और बहू के साथ ही 30 सदस्य हैं. गवरी देवी का बाड़मेर जिले के कोरण गांव में जन्म हुआ. उनके माता-पिता पेशेवर लोक कलाकार थे, जिनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने मांड गायकी की बारीकियां सीखीं. पाली में उनके नाम से बसे गवरी नगर में उनका घर है.

गवरी देवी के प्रसिद्ध मांड गीत और भजन

केसरिया बालम पधारो...

ढोला थारे देश में...

मोर बोले रे मलजी...

मैं तो लियो सांवरिया...

थारे रे कारण जिवडा...

पुनागर माताजी री लाल...

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने भी किया नमन: केंद्रीय कला संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत में एक्स पर लिखा है कि राजस्थान की मांड गायकी को देश और दुनिया में विशिष्ट पहचान दिलाने में अमूल्य योगदान देने वाली सुप्रसिद्ध लोक गायिका श्रद्धेय गवरी देवी जी के देहावसान का समाचार कला जगत के लिए अत्यंत दुखद खबर है. शेखावत बोले कि उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण लोककला और लोकसंगीत के संरक्षण एवं संवर्धन को समर्पित किया. उनकी स्वर साधना ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई ऊंचाइयां प्रदान कीं. शेखावत ने कहा कि एक संस्कृति साधिका के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों को यह दुःख सहने का संबल प्रदान करे.

अशोक गहलोत ने दी श्रद्धांजलि: एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा है कि मांड गायकी को दुनिया में लोकप्रिय बनाने में अहम योगदान देने वाली सुप्रसिद्ध गायिका गवरी देवी जी के निधन पर प्रसिद्ध मांड गायिका गवरी देवी का निधन, आज अंतिम संस्कारमेरी गहरी संवेदनाएं हैं. अनेक दशकों तक उन्होंने मांड गायन किया और इस लोककला का पर्याय बनीं. उनके निधन से राजस्थान के कला और संस्कृति क्षेत्र को अपूरणीय क्षति हुई है. गहलोत ने लिखा है कि ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को धैर्य तथा संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं.