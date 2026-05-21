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AI टूल्स का दुरुपयोग कर साइबर अपराधी बना रहे लोगों को निशाना, आधार-बायोमैट्रिक को बायपास कर ठगी का बढ़ा खतरा

जयपुर: हमारी दिनचर्या में तकनीक के बढ़ते दखल ने एक तरफ जीवन को आसान बनाया है, वहीं दूसरी तरफ इससे नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में बताया गया है कि साइबर अपराधी अब Google Gemini AI, ChatGPT, Grok और अन्य AI तकनीकों का इस्तेमाल कर आधार बायोमैट्रिक सुरक्षा प्रणालियों को बायपास करने की कोशिश कर रहे हैं. डीपफेक वीडियो, फेस ऑथेंटिकेशन और मोबाइल नंबर अपडेट जैसी तकनीकों के जरिए अपराधी लोगों की पहचान का दुरुपयोग कर आर्थिक और डिजिटल ठगी को अंजाम दे सकते हैं.

आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर तक बदल देते हैं: एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया कि अपराधी सबसे पहले डेटा लीक, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए किसी का आधार नंबर, फोटो और मोबाइल जानकारी जुटाते हैं. इसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अपडेट क्लाइंट लाइट (UCL) किट के दुरुपयोग से आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बदलने का प्रयास किया जाता है. मोबाइल नंबर बदलते ही ओटीपी अपराधियों के पास पहुंचने लगते हैं, जिससे वे पीड़ित के डिजिटल अकाउंट्स पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं.

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डीपफेक वीडियो से सुरक्षा में सेंध: उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी AI आधारित डीपफेक तकनीक का उपयोग कर ऐसा नकली वीडियो तैयार कर सकते हैं, जिसमें व्यक्ति की आंखों की हरकतें और चेहरे के भाव वास्तविक प्रतीत होते हैं. आधुनिक फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी कई बार इसे असली व्यक्ति मान लेते हैं. इसके बाद अपराधी डिजिलॉकर, ई-केवाईसी और बैंकिंग सेवाओं का दुरुपयोग कर फर्जी खाते खोल सकते हैं और अवैध लेनदेन कर सकते हैं.