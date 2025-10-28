ETV Bharat / state

अब जेलों से नहीं जाएगी रंगदारी कॉल! राजस्थान की केंद्रीय जेलों में लगेंगे हाइटेक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम

भरतपुर की सेवर जेल में एक विशेष टावर लगाया जा रहा है. यह सभी मोबाइल नेटवर्क को ब्लॉक करके जेल के अवैध कॉल्स रोकेगा.

high tech call blocking systems
सेवर केंद्रीय कारागार (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2025 at 2:01 PM IST

भरतपुर: राजस्थान की जेलों से अब रंगदारी और धमकी भरे कॉल का दौर खत्म होने जा रहा है. राज्य सरकार ने सभी केंद्रीय कारागारों में हाइटेक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है. इसकी शुरुआत भरतपुर की सेवर केंद्रीय कारागार से हो चुकी है. यहां जेल परिसर में अत्याधुनिक टॉवर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है. इसके माध्यम से सभी मोबाइल और सिम कंपनियों के चैनल ब्लॉक किए जाएंगे. इस सिस्टम के सक्रिय होते ही जेल की चारदीवारी के भीतर से कोई भी अवैध मोबाइल कॉल या इंटरनेट गतिविधि बाहर नहीं जा सकेगी.

सेवर जेल अधीक्षक परमजीत सिंह ने बताया कि यह सिस्टम जेलों में बढ़ रही अवैध मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट उपयोग की समस्या पर स्थायी रोक लगाने के लिए तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि अब जेल की दीवारों के भीतर से न तो कोई अवैध कॉल बाहर जाएगी और न ही कोई अपराधी गिरोह अपने नेटवर्क को संचालित कर सकेगा.

जेल अधीक्षक परमजीत सिंह (ETV Bharat Bharatpur)

टावर पर लगेंगे सभी मोबाइल कंपनियों के चैनल: जेल अधीक्षक परमजीत सिंह ने बताया कि सेवर जेल में लगाए जा रहे इस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम के तहत एक टॉवर स्थापित किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रमुख मोबाइल और सिम कंपनियों के चैनल जोड़े जाएंगे. इससे जेल के भीतर से की जाने वाली कोई भी कॉल, चाहे 4जी हो या 5जी नेटवर्क स्वतः ब्लॉक हो जाएगी. उन्होंने बताया कि मोबाइल कंपनियों को इस सिस्टम से तकनीकी रूप से जोड़ा जाएगा, ताकि आवश्यकता अनुसार इसकी रेंज को बढ़ाया या घटाया जा सके. इससे यह सुनिश्चित होगा कि जेल के बाहर रहने वाले आम नागरिकों की कॉल प्रभावित न हो, जबकि जेल के भीतर से होने वाला हर सिग्नल नियंत्रित रहेगा.

hi-tech call blocking systems
हाइटेक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम (ETV Bharat GFX)

सेवर में 806 कैदी: सेवर केंद्रीय कारागार में फिलहाल कुल 806 बंदी निरुद्ध हैं, जिनमें प्रदेश के कई कुख्यात अपराधी और संगठित गिरोहों के सदस्य भी शामिल हैं. ये कैदी हत्या, डकैती, तस्करी और फिरौती जैसे गंभीर अपराधों में सजा काट रहे हैं. कई बार कुछ अपराधियों द्वारा जेल के भीतर से मोबाइल फोन के माध्यम से रंगदारी वसूली के कॉल करने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं. कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम से इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह लगाम लग सकेगी.

सिग्नल जैमर से ज्यादा प्रभावी तकनीक: जेलों में पहले सिग्नल जैमर लगाए गए थे, लेकिन वे सीमित क्षेत्र तक ही प्रभावी साबित हो रहे थे और नई मोबाइल तकनीकों (4जी, 5जी) के सामने अक्सर निष्क्रिय हो जाते थे. अधीक्षक परमजीत ने बताया कि कॉल ब्लॉकिंग नई तकनीक टावर स्तर पर सिग्नल को नियंत्रित करती है. यह स्मार्ट कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम है, जो अनचाहे सभी कॉल को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है.

सभी केंद्रीय कारागारों में लागू होगी योजना: अधीक्षक परमजीत ने बताया कि राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी केंद्रीय कारागारों में कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाने का रही है. इसी के तहत सेवर जेल में इस परियोजना के टावर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है.

