ETV Bharat / state

अब जेलों से नहीं जाएगी रंगदारी कॉल! राजस्थान की केंद्रीय जेलों में लगेंगे हाइटेक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम

भरतपुर: राजस्थान की जेलों से अब रंगदारी और धमकी भरे कॉल का दौर खत्म होने जा रहा है. राज्य सरकार ने सभी केंद्रीय कारागारों में हाइटेक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है. इसकी शुरुआत भरतपुर की सेवर केंद्रीय कारागार से हो चुकी है. यहां जेल परिसर में अत्याधुनिक टॉवर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है. इसके माध्यम से सभी मोबाइल और सिम कंपनियों के चैनल ब्लॉक किए जाएंगे. इस सिस्टम के सक्रिय होते ही जेल की चारदीवारी के भीतर से कोई भी अवैध मोबाइल कॉल या इंटरनेट गतिविधि बाहर नहीं जा सकेगी.

सेवर जेल अधीक्षक परमजीत सिंह ने बताया कि यह सिस्टम जेलों में बढ़ रही अवैध मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट उपयोग की समस्या पर स्थायी रोक लगाने के लिए तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि अब जेल की दीवारों के भीतर से न तो कोई अवैध कॉल बाहर जाएगी और न ही कोई अपराधी गिरोह अपने नेटवर्क को संचालित कर सकेगा.

जेल अधीक्षक परमजीत सिंह (ETV Bharat Bharatpur)

टावर पर लगेंगे सभी मोबाइल कंपनियों के चैनल: जेल अधीक्षक परमजीत सिंह ने बताया कि सेवर जेल में लगाए जा रहे इस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम के तहत एक टॉवर स्थापित किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रमुख मोबाइल और सिम कंपनियों के चैनल जोड़े जाएंगे. इससे जेल के भीतर से की जाने वाली कोई भी कॉल, चाहे 4जी हो या 5जी नेटवर्क स्वतः ब्लॉक हो जाएगी. उन्होंने बताया कि मोबाइल कंपनियों को इस सिस्टम से तकनीकी रूप से जोड़ा जाएगा, ताकि आवश्यकता अनुसार इसकी रेंज को बढ़ाया या घटाया जा सके. इससे यह सुनिश्चित होगा कि जेल के बाहर रहने वाले आम नागरिकों की कॉल प्रभावित न हो, जबकि जेल के भीतर से होने वाला हर सिग्नल नियंत्रित रहेगा.