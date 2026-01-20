ETV Bharat / state

मणिपुर में राजस्थानी खिलाड़ियों के साथ 'लूट' का आरोप, कांग्रेस बोली- लापरवाही, सरकार ने दिया ये जवाब

शिक्षा संकुल, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मणिपुर के इंफाल में 69वीं नेशनल स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर लौट रही राजस्थान की वुशू-आर्चरी टीम के साथ हुई कथित लूट एवं उत्पीड़न की घटना ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. खिलाड़ियों के परिजनों ने आरोप लगाया कि संदिग्धों ने बंदूक दिखाकर टीम को लूटा. इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना ने सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी निंदा करते हुए त्वरित कार्रवाई और जांच की मांग की. वहीं, राज्य सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दावा किया कि कोच और मणिपुर सरकार की जांच में यह घटना झूठी पाई गई है. खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जिम्मेदारी मेजबान राज्य पर डालते हुए कहा कि हर टीम के साथ सुरक्षा गार्ड नहीं भेजे जा सकते. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा- बेहद दुखद और चिंताजनक है कि राष्ट्रीय स्कूल खेलों में मणिपुर गई राजस्थान की टीम को वहां बंदूक की नोक पर बंधक बनाने एवं लूटने की खबरें आई हैं. बच्चों के साथ ऐसी घटना होना बेहद गंभीर है. राजस्थान सरकार और खेल विभाग ने इस पर क्या कार्रवाई की? मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और भविष्य में टीमों की सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए. मणिपुर सरकार द्वारा एसपी को​ लिखा पत्र (ETV Bharat Jaipur)