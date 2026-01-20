मणिपुर में राजस्थानी खिलाड़ियों के साथ 'लूट' का आरोप, कांग्रेस बोली- लापरवाही, सरकार ने दिया ये जवाब
खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोले- क्या हर टीम के साथ AK-47 लादे सुरक्षा गार्ड भेजना पड़ेगा?
Published : January 20, 2026 at 5:43 PM IST
जयपुर: मणिपुर के इंफाल में 69वीं नेशनल स्कूल चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर लौट रही राजस्थान की वुशू-आर्चरी टीम के साथ हुई कथित लूट एवं उत्पीड़न की घटना ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. खिलाड़ियों के परिजनों ने आरोप लगाया कि संदिग्धों ने बंदूक दिखाकर टीम को लूटा. इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना ने सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी निंदा करते हुए त्वरित कार्रवाई और जांच की मांग की. वहीं, राज्य सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दावा किया कि कोच और मणिपुर सरकार की जांच में यह घटना झूठी पाई गई है. खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जिम्मेदारी मेजबान राज्य पर डालते हुए कहा कि हर टीम के साथ सुरक्षा गार्ड नहीं भेजे जा सकते.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा- बेहद दुखद और चिंताजनक है कि राष्ट्रीय स्कूल खेलों में मणिपुर गई राजस्थान की टीम को वहां बंदूक की नोक पर बंधक बनाने एवं लूटने की खबरें आई हैं. बच्चों के साथ ऐसी घटना होना बेहद गंभीर है. राजस्थान सरकार और खेल विभाग ने इस पर क्या कार्रवाई की? मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और भविष्य में टीमों की सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए.
उन्होंने लिखा कि मणिपुर पिछले करीब दो वर्षों से हिंसा और अशांति से जूझ रहा है. अब तो राष्ट्रपति शासन लागू है तो पूरी जिम्मेदारी भी केन्द्र सरकार की है, लेकिन ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है. इसी प्रकार पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना को 'अत्यंत दुःखद, शर्मनाक और गंभीर चिंता का विषय' बताते हुए सरकार की 'उदासीनता और लापरवाही' की निंदा की.
कानून-व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी: पूरे मामले को लेकर खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अजीबो गरीब बयान दिया और कहा कि 'क्या अब हर टीम के साथ एके-47 लादे सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजना होगा? कानून-व्यवस्था उस राज्य की जिम्मेदारी है, जहां बच्चे गए हैं. जब खेलो इंडिया गेम्स राजस्थान में हुए थे, तो हमारी पुलिस के दस्ते बसों के साथ चलते थे. अगर खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के मुकाबले मणिपुर में हो रहे हैं, तो वहां की सरकार को सुरक्षा का बंदोबस्त करना चाहिए था.
ऐसी घटना ही नहीं हुई : पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना था कि वायरल वीडियो पर तुरंत संज्ञान लिया और संबंधित टीम के कोच से इस संबंध में बात की. कोच ने इस पूरे घटनाक्रम को झूठा करार देते हुए वीडियो बनाने वाले व्यक्ति का प्रोपेगेंडा बताया. मामले पर मणिपुर सरकार से भी बात की गई, जिसने जांच करवाई तो मामला झूठा पाया गया. ऐसे में अब वीडियो बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.