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शुभम रेवाड़ ने पानी त्यागा, SMS अस्पताल का इलाज भी ठुकराया, लिखा- सरकार होगी अनहोनी की जिम्मेदार

अस्पताल में भी शुभम रेवाड़ का अनशन जारी ( ETV Bharat Jaipur )