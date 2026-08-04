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शुभम रेवाड़ ने पानी त्यागा, SMS अस्पताल का इलाज भी ठुकराया, लिखा- सरकार होगी अनहोनी की जिम्मेदार

छात्र नेता शुभम रेवाड़ का कहना है कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

Student Leader Shubham Rewar
अस्पताल में भी शुभम रेवाड़ का अनशन जारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 8:44 PM IST

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जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता शुभम रेवाड़ का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है. एसएमएस अस्पताल में भर्ती रेवाड़ ने अपने आमरण अनशन के 13वें दिन मंगलवार को घोषणा की कि वो अब अस्पताल में किसी भी प्रकार का इलाज नहीं लेंगे. साथ ही उन्होंने पानी का भी त्याग करने का फैसला लिया है. उनका कहना है कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने लिखा कि इस दौरान यदि कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी.

प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र आंदोलरत है. एक तरफ राजस्थान विश्वविद्यालय में कुछ छात्र बीते 20 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं. वहीं, एनएसयूआई के छात्र नेता बीते दिनों पानी की टंकी पर चढ़ गए थे. हालांकि, उन्हें सरकार से वार्ता का आश्वासन देकर नीचे उतार लिया गया, लेकिन ये वार्ता अब तक नहीं हो पाई है. उधर, छात्र संघ चुनाव और राजस्थानी भाषा के सम्मान को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ अनशन पर हैं और मंगलवार शाम से उन्होंने पानी भी त्याग दिया है.

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रेवाड़ ने कहा कि उनका संघर्ष किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के छात्रों और राजस्थानी भाषा के सम्मान के लिए है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी दो प्रमुख मांगें हैं. पहली राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना और दूसरी छात्रसंघ चुनावों की बहाली. एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अब इलाज लेने से भी इनकार करते हुए अपने आंदोलन को तेज किया है. उन्होंने कहा कि अब वो किसी भी प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि यदि अनशन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ती है या कोई अनहोनी होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी.

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रेवाड़ ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है. उनका कहना है कि छात्रसंघ चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनकी बहाली से छात्रों को नेतृत्व विकसित करने का अवसर मिलेगा. वहीं, राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना प्रदेश की भाषा, संस्कृति और साहित्य के संरक्षण के लिए आवश्यक है. बहरहाल, छात्र नेता शुभम रेवाड़ के जल त्यागने की घोषणा के बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं.

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