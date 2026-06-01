Quito Half Marathon - 2850 मीटर की ऊंचाई पर राजनयिक दंपती ने रचा इतिहास
लोकेश और धोली मीना इस मैराथन को पूरा करने वाले पहले भारतीय और पहले राजनयिक दंपती बन गए हैं.
Published : June 1, 2026 at 3:53 PM IST
क्विटो (इक्वाडोर) : दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी क्विटो की कठिन परिस्थितियों में भारतीय दंपती ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने देश का नाम रोशन कर दिया. राजस्थान के दौसा जिले के लोकेश कुमार मीणा और उनकी पत्नी धोली (निरमा) मीना ने 21 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण क्विटो हाफ मैराथन पूरी कर इतिहास रच दिया. यह उपलब्धि इसीलिए भी खास है, क्योंकि वे इस मैराथन को पूरा करने वाले पहले भारतीय और पहले राजनयिक दंपती बन गए हैं. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद परिवार, भारतीय समुदाय और राजनयिक वर्ग में खुशी का माहौल है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस उपलब्धि की सराहना कर रहे हैं और इसे भारतीय जज्बे और हिम्मत की जीत बता रहे हैं.
कठिन परिस्थितियों में साहस का प्रदर्शन : क्विटो शहर समुद्र तल से करीब 2850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां ऑक्सीजन की कमी, तेज हवाएं और दुर्गम भू-भाग जैसी चुनौतियां आम हैं. ऐसे वातावरण में 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना किसी भी एथलीट के लिए बेहद कठिन माना जाता है. इसके बावजूद मीना दंपती ने अपने हौसले और फिटनेस के दम पर इस चुनौती को पार कर लिया. मैराथन के दौरान कम ऑक्सीजन स्तर के कारण सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, वहीं ऊंचाई के कारण शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. बावजूद इसके, लोकेश और धोली मीना ने धैर्य, तैयारी और मानसिक मजबूती का परिचय देते हुए दौड़ पूरी की. फिनिश लाइन पार करते ही दोनों ने मुस्कुराते हुए जीत का जश्न मनाया.
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भावुक होकर साझा किया अनुभव : मैराथन पूरी करने के बाद दंपती ने कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी में 21 किलोमीटर हाफ मैराथन पूरा करना हमारे लिए गर्व का क्षण है. यह सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संघर्ष भी था. साथ-साथ दौड़ना हमारे लिए एक विशेष अनुभव रहा. विदेश में राजनयिक सेवा में रहते हुए भी फिटनेस और खेल को प्राथमिकता देना इस दंपती की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उनकी यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है.
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