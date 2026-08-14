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'मरु कोकिला' सीमा मिश्रा गाएंगी बूंदी के गीत, 84 खंभों की छतरी से लेकर बावड़ी तक होगी शूटिंग

नवल सागर झील पर स्थित गजलक्ष्मी मंदिर पर दर्शन करते हुए सीमा ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका 'मरु कोकिला' सीमा मिश्रा अब बूंदी की विरासत को अपने गीतों के जरिए देश-दुनिया तक पहुंचाएंगी. दो दिन के बूंदी प्रवास के दौरान उन्होंने 84 खंभों की छतरी, रानीजी की बावड़ी, गढ़ पैलेस, सुख महल, नवल सागर और जैत सागर सहित प्रमुख धरोहर स्थलों का अवलोकन किया. उन्होंने कहा कि वे जल्द ही 20 कलाकारों की टीम के साथ बूंदी आएंगी और यहां ऐतिहासिक स्थलों पर चार गीतों की शूटिंग करेंगी. इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव से मुलाकात कर बूंदी पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा की. कलेक्टर ने शूटिंग के लिए प्रशासनिक सहयोग का आश्वासन दिया. सीमा मिश्रा के आगामी एल्बमों में बूंदी के किले, बावड़ी और महल प्रमुखता से नजर आएंगे. लोक गायिका सीमा राजपरिवार के पूर्व सदस्य वंशवर्धन सिंह के निमंत्रण पर बूंदी पहुंचीं और ईश्वरी निवास में ठहरीं. इस दौरान उन्होंने म्यूजिक कंपनी के प्रोड्यूसर-डायरेक्टर शिव विनायक शर्मा के साथ बूंदी के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का दौरा किया. पढ़ें: तीन दिवसीय शेखावाटी महोत्सव शुरू, गायिका सीमा मिश्रा होंगी खास मेहमान