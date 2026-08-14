'मरु कोकिला' सीमा मिश्रा गाएंगी बूंदी के गीत, 84 खंभों की छतरी से लेकर बावड़ी तक होगी शूटिंग
सीमा मिश्रा अपने एल्बमों के माध्यम से बूंदी के किलों, बावड़ियों, महलों, झीलों और अन्य धरोहर स्थलों को देश-दुनिया के सामने पेश करेंगी.
Published : August 14, 2026 at 1:25 PM IST
बूंदी: राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका 'मरु कोकिला' सीमा मिश्रा अब बूंदी की विरासत को अपने गीतों के जरिए देश-दुनिया तक पहुंचाएंगी. दो दिन के बूंदी प्रवास के दौरान उन्होंने 84 खंभों की छतरी, रानीजी की बावड़ी, गढ़ पैलेस, सुख महल, नवल सागर और जैत सागर सहित प्रमुख धरोहर स्थलों का अवलोकन किया. उन्होंने कहा कि वे जल्द ही 20 कलाकारों की टीम के साथ बूंदी आएंगी और यहां ऐतिहासिक स्थलों पर चार गीतों की शूटिंग करेंगी. इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव से मुलाकात कर बूंदी पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा की. कलेक्टर ने शूटिंग के लिए प्रशासनिक सहयोग का आश्वासन दिया. सीमा मिश्रा के आगामी एल्बमों में बूंदी के किले, बावड़ी और महल प्रमुखता से नजर आएंगे.
लोक गायिका सीमा राजपरिवार के पूर्व सदस्य वंशवर्धन सिंह के निमंत्रण पर बूंदी पहुंचीं और ईश्वरी निवास में ठहरीं. इस दौरान उन्होंने म्यूजिक कंपनी के प्रोड्यूसर-डायरेक्टर शिव विनायक शर्मा के साथ बूंदी के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का दौरा किया.
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सीमा मिश्रा ने 84 खंभों की छतरी, रानीजी की बावड़ी, सुख महल, क्षार बाग, गढ़ पैलेस के विभिन्न हिस्सों, नागर सागर कुंड और चित्रशाला का अवलोकन कर बूंदी की स्थापत्य कला और वैभव को करीब से जाना. इसके अलावा उन्होंने नवल सागर और जैत सागर झील का भी भ्रमण किया. नवल सागर झील के किनारे स्थित गज लक्ष्मी मंदिर में पूजा-अर्चना की.
चार गीतों की होगी शूटिंग, 20 कलाकार आएंगे बूंदी: उन्होंने बताया कि वे जल्द ही 20 कलाकारों की टीम के साथ बूंदी आएंगी. यहां उनके गाए चार गीतों का फिल्मांकन दो दिनों तक किया जाएगा. इन गीतों और आगामी एल्बमों के माध्यम से बूंदी के किलों, बावड़ियों, महलों, झीलों और अन्य धरोहर स्थलों को देश-दुनिया के दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा. सीमा मिश्रा और शिव विनायक शर्मा ने जिला कलेक्टर यादव से मुलाकात की. कलेक्टर ने प्रशासन की ओर से टीम को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.