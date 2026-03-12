ETV Bharat / state

कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी राजस्थानी फिल्म 'टाइगर ऑफ राजस्थान', प्रमोशन में पहुंचे संभागीय आयुक्त

​संभागीय आयुक्त ने बढ़ाया उत्साह : फिल्म के प्रमोशन कार्यक्रम में बीकानेर के संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने भी शिरकत की. एक 'गैंगस्टर' पृष्ठभूमि वाली फिल्म के प्रमोशन में आने के सवाल पर उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया. मीणा ने कहा, "फिल्म की पूरी कहानी से तो मैं वाकिफ नहीं हूं, लेकिन यह फिल्म हमारी राजस्थान की माटी, कला और गौरवशाली संस्कृति से जुड़ी है. राजस्थानी भाषा और स्थानीय सिनेमा को प्रोत्साहन देना हम सभी का कर्तव्य है, इसी नाते मैं यहां आया हूं."

बीकानेर : बहुप्रतीक्षित राजस्थानी फिल्म ‘टाइगर ऑफ राजस्थान’ 13 मार्च, शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. बीकानेर के 'सिने मैजिक' सिनेमा हॉल में फिल्म के भव्य प्रदर्शन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बुधवार को फिल्म के लेखक, निर्देशक और मुख्य अभिनेता अरविंद कुमार बाघेला ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए फिल्म से जुड़ी खास जानकारियां साझा की.

अभिनेता अरविंद कुमार ने बताया कि ‘थ्री ब्रदर्स फिल्म्स प्रजेंट्स’ के बैनर तले बनी यह फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है. फिल्म की कहानी एक ईमानदार शिक्षक के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे हालात इस कदर मजबूर कर देते हैं कि वह अपराध की दुनिया में कदम रख देता है. हालांकि, वह दिल से आज भी इंसानियत और न्याय के लिए लड़ता है. गरीबों का मसीहा और 'रॉबिनहुड' बनने के कारण ही लोग उसे प्यार से 'टाइगर ऑफ राजस्थान' कहने लगते हैं.

​सरोज खान का आखिरी जादू और बॉलीवुड का तड़का : इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बॉलीवुड की दिग्गज नृत्य निर्देशक (Late) सरोज खान की आखिरी फिल्म है. अरविंद कुमार ने भावुक होते हुए बताया कि सरोज जी ने इस फिल्म में राजस्थानी 'घूमर' नृत्य को एक बिल्कुल नए और भव्य अंदाज में पेश किया है.

बॉलीवुड के कलाकारों ने निभाई मुख्य भूमिका : फिल्म में नच बलिए फेम अरविन्द बाघेला के साथ उपासना सिंह, रंजीत राजू श्रेष्ठा, देबोलिना भट्टाचार्य सहित अनेक कलाकार नजर आएंगे. फिल्म का संगीत दिलीप सेन, आदित्य गौर और निषेध सोनी ने दिया है. उन्होंने कहा कि फिल्म के गीत छोटू सिंह रावणा, यशपाल तंवर, रफीक राजस्थानी और साबिर खान ने लिखा है. वहीं स्वर पूर्निमा, छोटू सिंह रावणा, सौरिन भट्ट, मोहम्मद सलामत, सना अजीज, रेखा राव, सुनीता सगोतिया और रवि जैन ने दिए हैं. अरविंद कुमार का कहना है कि यह फिल्म न केवल मनोरंजन करेगी, बल्कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के संघर्ष को भी एक नई दिशा देगी.