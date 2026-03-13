ETV Bharat / state

27 मार्च को रिलीज होगी राजस्थानी फिल्म 'ऑफलाइन', जिसमें 70 प्रतिशत कलाकार राजस्थान से

फिल्म की कहानी गंभीर सामाजिक विषय पर आधारित है. इसमें क्राइम, फाइटर सीन, सस्पेंस और लव एंगल है.

Offline Star Cast and Filmmaker
ऑफलाइन फिल्म की स्टार कास्ट एवं फिल्ममेकर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 13, 2026 at 4:00 PM IST

जयपुर: 27 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही राजस्थानी फिल्म ऑफलाइन में राजस्थानी भाषा के साथ महिलाओं की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है. फिल्म की कहानी गंभीर सामाजिक विषय पर आधारित है. फिल्म में क्राइम, फाइटर सीन, सस्पेंस और लव एंगल है. मुख्य भूमिका में जावेद खान और रिया सैनी हैं. फिल्म में कई बड़े कलाकार भी हैं. फिल्म में पंजाब से आने वाले मशहूर अभिनेता सुदेश बेरी और राजस्थान की अभिनेत्री नीलू वाघेला भी हैं.

फिल्म अभिनेता जावेद खान ने बताया,"ऑफलाइन" फिल्म राजस्थानी भाषा में बनाई गई है. महिला अधिकारों और अत्याचारों पर फिल्म हैं, जो चीजें हम बॉलीवुड, पंजाबी और साउथ फिल्मों में देखते हैं, वह सब कुछ इस फिल्म में दिखेगा. खान का फिल्म में किरदार सेल्फ डिफेंस टीचर का है. स्टूडेंट के रूप में एक्ट्रेस रिया नजर आएंगी. अपनी रक्षा के लिए लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के गुर सीखाएं हैं. फिल्म अभिनेता सुदेश बेरी और नीलू वाघेला भी हैं. वाघेला "दिया और बाती" में 'भाभो' के किरदार के लिए मशहूर है. सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियलों में काम कर चुके अभिनेता गुलशन पांडे भी फिल्म में है. फिल्म में सिंगर शहजाद अली, राजा हसन, अंकिता चौहान, कशिश सिंह, मुदस्सिर अली, रॉकटिम जेज और रितुराज मोहंती हैं. एक्टर जावेद ने बताया कि राजस्थानी भाषा को प्रमोट करने के लिए पूरी फिल्म में राजस्थानी भाषा का उपयोग किया है. जब तक हम राजस्थानी भाषा को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक राजस्थानी सिनेमा आगे नहीं बढ़ पाएगा. राजस्थानी भाषा लोगों को समझ में भी आती है. फिल्म में राजस्थानी भाषा के साथ महिला सुरक्षा को भी ध्यान में रखा है.

यह बोले कलाकार. (ETV Bharat Jaipur)

फिल्म एक्ट्रेस रिया सैनी ने बताया कि "ऑफलाइन" का ट्रेलर रिलीज हो चुका. इसमें एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल है. फिल्म में निकिता का किरदार निभाया है, जो स्ट्रांग लड़की है. निकिता की फ्रेंड खो जाती है, जिसे सेल्फ डिफेंस गुरु जावेद के साथ मिलकर तलाशते हैं. फिल्म में दिखाया कि कैसे कुछ अपराधी महिलाओं को कैब ड्राइवर के माध्यम से किडनैप कर उन पर अत्याचार करते हैं.

70% राजस्थान के कलाकार: एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मजर अली खान ने बताया कि इस फिल्म में करीब 70% कलाकार राजस्थान से हैं.कुछ नाम बॉलीवुड से लिए हैं. फिल्म में समाज के लिए संदेश है. महिलाओं की सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ ही सेल्फ डिफेंस को बताया गया है. फिल्म में एक्शन सीन खूब हैं. सिंगर बॉलीवुड के हैं. शूटिंग राजस्थान में हुई है. लेखक और निर्देशक विजय सुथार हैं. निर्माता यूनस अली खान और निखिल टकले ने कहा कि सभी ने अपने-अपने किरदार को पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाया है.

