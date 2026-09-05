नारी के संघर्ष की कहानी : राजस्थानी फिल्म 'बैरण' की मुख्य भूमिका में नजर आएंगी रिया सैनी, कल होगी रिलीज
जयपुर की रिया सैनी राजस्थानी फिल्म बैरण में मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं, जो 6 सितंबर को राजमंदिर में रिलीज होने वाली है.
Published : September 5, 2026 at 3:44 PM IST
जयपुर : रूढ़िवादी कुरीतियों के खिलाफ एक नारी के संघर्ष को बयां करने वाली फिल्म बैरण जयपुर में 6 सितंबर को रिलीज होगी. राजस्थानी भाषा में बनी इस फिल्म में जयपुर की रिया सैनी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. इस फिल्म में रिया मंजरी के किरदार में दिखेंगी. फिल्म में पुराने विचारों के खिलाफ जमकर प्रहार करते हुए नारी के सम्मान और सशक्तिकरण को दर्शाया गया है.
जयपुर की रिया सैनी राजस्थानी फिल्म बैरण में मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं, जो 6 सितंबर 2026 को राजमंदिर में रिलीज होने वाली है. रिया ने बताया कि उनकी एक्टिंग की शुरुआत थिएटर से हुई थी और उन्होंने ड्रामा से मास्टर्स डिग्री भी की. इसके बाद कैमरा एक्टिंग करना स्टार्ट किया. उन्होंने कई फिल्में, सीरियल्स में काम किया और विज्ञापन के लिए शूट किया. पहले उनके लिए यह सब करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक मिडिल क्लास लड़की के लिए इस फील्ड में जाना मुश्किल होता है. रिया के साथ भी शुरुआत में ऐसा ही था.
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रिया ने बताया कि उनके पापा-मम्मी उनके साथ थे. पापा ने समाज को नहीं चुना, बल्कि अपनी बेटी के सपनों को चुना. अपनी बेटी के साथ हमेशा खड़े रहे. इस मुकाम पर रिया को देखकर आज उनके माता पिता बहुत खुश हैं. रिया की मम्मी ने कभी पिक्चर हॉल नहीं देखा था और पहली बार उनकी बेटी की पिक्चर देखेंगी. उन्होंने बताया कि फिल्म बैरण में मंजरी का किरदार निभाना आसान नहीं था. सबसे बड़ा संघर्ष तो यह था कि दर्शक रिया को नहीं मंजरी को देखे और उसपर यकीन करे. उससे भावनात्मक जुड़ाव महसूस करें.
रिया सैनी ने आज की पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा है कि हमें अपने राजस्थानी भाषा को बचा के रखना है. आजकल लोग राजस्थानी में बात करने वालों को गंवार समझते हैं, लेकिन हमें अपनी राजस्थानी संस्कृति, अपनी राजस्थानी भाषा, अपनी मातृभाषा को बचाए रखना है. गर्व से अपनी राजस्थानी भाषा को अपनाना है. सभी लोग राजस्थानी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने सिनेमा को सपोर्ट करें. इस फिल्म के निर्माता अजय नटराज और बेनी प्रसाद गुर्जर हैं. फिल्म के डायरेक्टर जी नटराज हैं. इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर डीडी मंगल हैं और सिनेमैटोग्राफर विकास सक्सेना हैं. इस फिल्म की शूटिंग टोंक में हुई है.