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नारी के संघर्ष की कहानी : राजस्थानी फिल्म 'बैरण' की मुख्य भूमिका में नजर आएंगी रिया सैनी, कल होगी रिलीज

फिल्म बैरण का पोस्टर ( सोर्स- अभिनेत्री रिया सैनी )

जयपुर : रूढ़िवादी कुरीतियों के खिलाफ एक नारी के संघर्ष को बयां करने वाली फिल्म बैरण जयपुर में 6 सितंबर को रिलीज होगी. राजस्थानी भाषा में बनी इस फिल्म में जयपुर की रिया सैनी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. इस फिल्म में रिया मंजरी के किरदार में दिखेंगी. फिल्म में पुराने विचारों के खिलाफ जमकर प्रहार करते हुए नारी के सम्मान और सशक्तिकरण को दर्शाया गया है. जयपुर की रिया सैनी राजस्थानी फिल्म बैरण में मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं, जो 6 सितंबर 2026 को राजमंदिर में रिलीज होने वाली है. रिया ने बताया कि उनकी एक्टिंग की शुरुआत थिएटर से हुई थी और उन्होंने ड्रामा से मास्टर्स डिग्री भी की. इसके बाद कैमरा एक्टिंग करना स्टार्ट किया. उन्होंने कई फिल्में, सीरियल्स में काम किया और विज्ञापन के लिए शूट किया. पहले उनके लिए यह सब करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक मिडिल क्लास लड़की के लिए इस फील्ड में जाना मुश्किल होता है. रिया के साथ भी शुरुआत में ऐसा ही था. पढ़ें. शूटिंग के लिए अलवर बन रहा पसंदीदा लोकेशन, वेब सीरीज और बॉलीवुड की कई फिल्में हो चुकी हैं शूट