Rajasthan Zila Pramukh Election Results : कांग्रेस 24, भाजपा 10, BAP 2 और RLP का एक अध्यक्ष, चूरू-ब्यावर में अपनों ने किया दगा
बहुमत के बावजूद चूरू में कांग्रेस और ब्यावर में भाजपा को झटका लगा है. बिना बहुमत वाले जिलों में भी भाजपा के 5 जिला प्रमुख...
Published : November 25, 2026 at 7:20 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव के बाद जिला प्रमुखों के चुनाव में बहुमत का गणित कई जगह ध्वस्त हो गया. जिला परिषद सदस्य चुनाव में जिस पार्टी के पास संख्या बल था, वह हर जगह जिला प्रमुख की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकी. क्रॉस वोटिंग और आखिरी समय में बने समीकरणों ने कई जिलों में नतीजों को पलट दिया. निर्वाचन आयोग की जारी आंकड़ो के अनुसार 37 जिलों के जिला प्रमुख चुनाव के नतीजों के अनुसार कांग्रेस ने 24 जिलों में जिला प्रमुख बनाए, जबकि भाजपा को 10 जिलों में सफलता मिली. आदिवासी अंचल में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने दो जिलों में अपना जिला प्रमुख बनाया. वहीं, हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) को नागौर में सफलता मिली.
दो जिलों में क्रॉस वोटिंग : चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यह रहा कि जिला परिषद में बहुमत होना जिला प्रमुख की कुर्सी की गारंटी नहीं बना. कांग्रेस को 23 जिलों में स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन चूरू में बहुमत के बावजूद भाजपा की कनिका सिंह जिला प्रमुख निर्वाचित हो गईं. दूसरी ओर भाजपा को पांच जिलों में स्पष्ट बहुमत था, लेकिन ब्यावर में कांग्रेस की ममता गुर्जर ने भाजपा की उम्मीदवार को हराकर जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल कर ली. ब्यावर में जीत का अंतर महज एक वोट बताया गया. इन दोनों नतीजों ने चुनाव में क्रॉस वोटिंग और सदस्यों के पाला बदलने की भूमिका को चर्चा में ला दिया.
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बहुमत वाले जिलों में भी बदली तस्वीर : कांग्रेस को 23 जिलों में स्पष्ट बहुमत मिला था. इनमें अलवर से अनीता मीणा, बाड़मेर से गफूर अहमद, भरतपुर से रेनू बाला, भीलवाड़ा से कैलाश मीणा, बीकानेर से निकिता डूडी, बूंदी से हंसा गुर्जर, चित्तौड़गढ़ से रतनी देवी, दौसा से बीना बैरवा, धौलपुर से अनीशा सिंह, हनुमानगढ़ से रेनू जांगू, जयपुर से यशवीर सूरा, जैसलमेर से संतोष कुमारी, जालोर से आसू राम, झुंझुनू से कोमल भंवरिया, जोधपुर से प्रमिला चौधरी, कोटपूतली-बहरोड़ से रामनिवास यादव, फलोदी से यशवंत कंवर, राजसमंद से सुंदर देवी और सवाई माधोपुर से आशा देवी ने जीत हासिल की.
वहीं, सीकर से सुनीता गठाला, सिरोही से गुमान सिंह देवड़ा और टोंक से अलका बैरवा जिला प्रमुख बनीं. दौसा, जैसलमेर और सवाई माधोपुर में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए, लेकिन चूरू में कांग्रेस के बहुमत के बावजूद भाजपा की कनिका सिंह ने जीत दर्ज कर दी. यह नतीजा इसलिए भी अहम रहा, क्योंकि कनिका सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू हैं. इस जीत ने जिला परिषद में संख्या बल के साथ-साथ मतदान के दौरान बने राजनीतिक समीकरणों की अहमियत भी सामने रखी.
भाजपा के बहुमत वाले ब्यावर में कांग्रेस का कब्जा : भाजपा को अजमेर, ब्यावर, झालावाड़, पाली और उदयपुर में स्पष्ट बहुमत मिला था. इनमें अजमेर से पूजा भंसाली, झालावाड़ से वर्षा झाला, पाली से सीता बावरी और उदयपुर से हिम्मत सिंह झाला भाजपा के जिला प्रमुख बने, लेकिन ब्यावर में भाजपा का बहुमत काम नहीं आया. यहां कांग्रेस की ममता गुर्जर ने भाजपा की उम्मीदवार निर्मला रावत को एक वोट से पराजित कर दिया. इस नतीजे ने भाजपा के लिए बहुमत वाले जिले में भी राजनीतिक समीकरण संभालने की चुनौती उजागर की.
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बिना बहुमत वाले आठ जिलों में भाजपा और BAP का प्रदर्शन : जिला परिषद चुनाव में आठ जिले ऐसे थे, जहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. इन जिलों में जिला प्रमुख चुनाव के दौरान समर्थन जुटाने और दूसरे दलों के सदस्यों को साथ लाने की रणनीति निर्णायक रही. बालोतरा में भाजपा की सुशीला भील, डीडवाना-कुचामन में भाजपा के बुधाराम गरवा, डीग में भाजपा की रेनू सिंह, खैरथल-तिजारा में भाजपा के इंद्रजीत यादव और प्रतापगढ़ में भाजपा की हकरी कुमारी जिला प्रमुख बनीं. इस तरह बिना स्पष्ट बहुमत वाले जिलों में भाजपा ने पांच जगह जीत दर्ज की. बांसवाड़ा में BAP की रीना और डूंगरपुर में BAP के अनुतोष रोत जिला प्रमुख बने. बांसवाड़ा में भाजपा के समर्थन से BAP उम्मीदवार की जीत ने आदिवासी अंचल में गठबंधन के समीकरण को अहम बना दिया. सलूम्बर में कांग्रेस की पुष्पा देवी ने जीत हासिल की.
नागौर में RLP ने बचाई अपनी राजनीतिक जमीन : नागौर में RLP के पाचांराम जिला प्रमुख निर्वाचित हुए. यह जीत पार्टी के लिए अहम रही, क्योंकि पंचायत चुनाव में जिला परिषद स्तर पर RLP की मौजूदगी सीमित जिलों में रही. नागौर में जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल कर पार्टी ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ बनाए रखी.
कांग्रेस आगे, लेकिन भाजपा ने भी बहुमत से बाहर के जिलों में दिखाई ताकत : राजनीतक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुंदर शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव का दलवार आंकड़ा देखें तो कांग्रेस 24 जिला प्रमुखों के साथ सबसे आगे रही. भाजपा ने 10 जिलों में जिला प्रमुख बनाए. BAP को दो और RLP को एक जिला मिला. कांग्रेस ने अपने स्पष्ट बहुमत वाले अधिकांश जिलों में जीत बरकरार रखी, लेकिन चूरू का नतीजा उसके लिए बड़ा झटका रहा. भाजपा ने अपने बहुमत वाले पांच जिलों में जीत हासिल की और बिना बहुमत वाले जिलों में भी पांच जगह जिला प्रमुख बनाकर अपनी स्थिति मजबूत की.
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ब्यावर में बहुमत के बावजूद हार ने भाजपा के समीकरणों पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि इस चुनाव ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला परिषद सदस्य चुनाव के बाद जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए अलग राजनीतिक प्रबंधन करना पड़ता है. केवल बहुमत के आंकड़े पर्याप्त नहीं होते, बल्कि मतदान के दिन सदस्यों की मौजूदगी, समर्थन और क्रॉस वोटिंग भी नतीजे तय करती है. कांग्रेस ने कुल 24 जिलों में जिला प्रमुख बनाकर बढ़त हासिल की, लेकिन चूरू जैसे नतीजे बताते हैं कि बहुमत के बावजूद मुकाबला पूरी तरह सुरक्षित नहीं था. वहीं, भाजपा ने बहुमत से वंचित जिलों में भी जीत दर्ज कर जिला प्रमुख चुनाव को सदस्य संख्या के सीधे मुकाबले से आगे ले जाने में सफलता हासिल की.
सूची रहा था पंचायत चुनाव का आंकड़ा :
- कांग्रेस के 23 जिले: अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटपूतली-बहरोड़, फलोदी, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक.
- भाजपा के 5 जिले: अजमेर, ब्यावर, झालावाड़, पाली और उदयपुर.
- आरएलपी का 1 जिला: नागौर.
- किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं वाले 8 जिले: बालोतरा, बांसवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, डीग, डूंगरपुर, खैरथल-तिजारा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर.