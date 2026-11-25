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Rajasthan Zila Pramukh Election Results : कांग्रेस 24, भाजपा 10, BAP 2 और RLP का एक अध्यक्ष, चूरू-ब्यावर में अपनों ने किया दगा

कांग्रेस ने 24 जिलों में जिला प्रमुख बनाए, जबकि भाजपा को 10 जिलों में सफलता मिली ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव के बाद जिला प्रमुखों के चुनाव में बहुमत का गणित कई जगह ध्वस्त हो गया. जिला परिषद सदस्य चुनाव में जिस पार्टी के पास संख्या बल था, वह हर जगह जिला प्रमुख की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकी. क्रॉस वोटिंग और आखिरी समय में बने समीकरणों ने कई जिलों में नतीजों को पलट दिया. निर्वाचन आयोग की जारी आंकड़ो के अनुसार 37 जिलों के जिला प्रमुख चुनाव के नतीजों के अनुसार कांग्रेस ने 24 जिलों में जिला प्रमुख बनाए, जबकि भाजपा को 10 जिलों में सफलता मिली. आदिवासी अंचल में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने दो जिलों में अपना जिला प्रमुख बनाया. वहीं, हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) को नागौर में सफलता मिली.

दो जिलों में क्रॉस वोटिंग : चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यह रहा कि जिला परिषद में बहुमत होना जिला प्रमुख की कुर्सी की गारंटी नहीं बना. कांग्रेस को 23 जिलों में स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन चूरू में बहुमत के बावजूद भाजपा की कनिका सिंह जिला प्रमुख निर्वाचित हो गईं. दूसरी ओर भाजपा को पांच जिलों में स्पष्ट बहुमत था, लेकिन ब्यावर में कांग्रेस की ममता गुर्जर ने भाजपा की उम्मीदवार को हराकर जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल कर ली. ब्यावर में जीत का अंतर महज एक वोट बताया गया. इन दोनों नतीजों ने चुनाव में क्रॉस वोटिंग और सदस्यों के पाला बदलने की भूमिका को चर्चा में ला दिया.