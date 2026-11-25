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जिला प्रमुख चुनाव परिणाम: भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर में कांग्रेस का कब्जा, डीग में भाजपा की जीत

जिला प्रमुख चुनाव परिणाम ( ETV Bharat GFX )

भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में जिला प्रमुख चुनाव के नतीजे ने भाजपा को सियासी झटका दिया है. यहां कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है. वहीं, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के गृह जिले डीग में भाजपा ने अपनी ताकत दिखाते हुए जीत दर्ज की है. भरतपुर में कांग्रेस की रानू वाला 17 वोट लेकर जिला प्रमुख बनीं, जबकि डीग में भाजपा की रेनू सिंह को 22 मत मिले. वहीं, धौलपुर में एक वोट से कांग्रेस को जीत मिली.