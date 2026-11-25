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जिला प्रमुख चुनाव: जोधपुर में प्रमिला-लक्ष्मण तो भीलवाड़ा में कैलाश-सुखलाल में सीधा मुकाबला, शाम को आएंगे नतीजे

जिला प्रमुख चुनाव ( ETV Bharat GFX )

जोधपुर/भीलवाड़ा. जोधपुर में जिला प्रमुख के पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. वहीं, भाजपा की ओर से लक्ष्मण सिंह ने नामांकन भरा है. किसी तीसरे उम्मीदवार के न होने से अब मुकाबला सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच तय हो गया है. इस चुनाव में भाजपा को कांग्रेस खेमे से क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है. वहीं, भीलवाड़ा में कांग्रेस की ओर से कैलाश मीणा और भाजपा की ओर से सुखलाल गुर्जर ने अपने नामांकन दाखिल किया है.