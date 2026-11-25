जिला प्रमुख चुनाव: जोधपुर में प्रमिला-लक्ष्मण तो भीलवाड़ा में कैलाश-सुखलाल में सीधा मुकाबला, शाम को आएंगे नतीजे
जोधपुर और भीलवाड़ा जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस व भाजपा आमने-सामने हैं. बहुमत कांग्रेस के पास है, लेकिन भाजपा को क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है.
Published : November 25, 2026 at 1:24 PM IST
जोधपुर/भीलवाड़ा. जोधपुर में जिला प्रमुख के पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. वहीं, भाजपा की ओर से लक्ष्मण सिंह ने नामांकन भरा है. किसी तीसरे उम्मीदवार के न होने से अब मुकाबला सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच तय हो गया है. इस चुनाव में भाजपा को कांग्रेस खेमे से क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है. वहीं, भीलवाड़ा में कांग्रेस की ओर से कैलाश मीणा और भाजपा की ओर से सुखलाल गुर्जर ने अपने नामांकन दाखिल किया है.
जोधपुर में नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रमिला चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी के सभी सदस्य हमारे पक्ष में मतदान करेंगे. दूसरी ओर, भाजपा ने लक्ष्मण सिंह को मैदान में उतारा है. नामांकन के बाद मंत्री जोगाराम पटेल ने दावा किया कि शाम को चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और जोधपुर ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में भाजपा के जिला प्रमुख बनेंगे. उन्होंने यह भी दावा किया था कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं रहेगी और अन्य बागी प्रत्याशी भी नामांकन भरेंगे, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा.
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हालांकि, नामांकन का समय समाप्त होने तक किसी अन्य उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा. ऐसे में अब मुकाबला आमने-सामने का है. मंत्री पटेल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत को यहां रुककर जिला प्रमुख का चयन करना पड़ रहा है. इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस में भारी बिखराव है और इसका लाभ भाजपा को मिलेगा. जिला परिषद के चुनाव में जोधपुर जिले की 43 सीटों में से कांग्रेस को 32 सीटें मिली हैं, लेकिन पार्टी के भीतर चल रही खेमेबाजी की चर्चा जोरों पर है.
फलोदी में यशवंत कंवर ही उम्मीदवार: फलोदी जिला परिषद के जिला प्रमुख उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में अंतिम समय तक गहमागहमी बनी रही. फलोदी जिला अध्यक्ष सलीम नागौरी ने कुछ घंटे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुंभ सिंह पातावत की पुत्रवधू यशवंत कंवर को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था. हालांकि, इसके कुछ ही देर बाद प्रदेश कांग्रेस के लेटरहेड पर अनुजा बिश्नोई का नाम बतौर प्रत्याशी सामने आया. इसके बावजूद, अंतिम समय में नामांकन यशवंत कंवर द्वारा ही दाखिल किया गया.
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कांग्रेस में फिलहाल नहीं हुई बगावत: प्रमिला चौधरी का नाम तय होने के बाद कांग्रेस खेमे में बगावत की आशंका जताई जा रही थी. ऐसा माना जा रहा था कि दिव्या मदेरणा के समर्थक गुट से कोई नामांकन भर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब दोपहर 2:00 बजे के बाद जब मतदान होगा, तभी स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी. यदि कांग्रेस खेमे से क्रॉस वोटिंग होती है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी की खेमेबाजी को खत्म करने में सफल नहीं हो पाए.
भीलवाड़ा में कैलाश और सुखलाल में मुकाबला: वहीं, भीलवाड़ा जिला प्रमुख पद के लिए भी बुधवार को मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस ने खनन व्यवसाय से जुड़े चेहरों पर दांव लगाया है. जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू के समक्ष कांग्रेस की ओर से कैलाश मीणा और भाजपा की ओर से सुखलाल गुर्जर ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं. भीलवाड़ा जिला परिषद की कुल 45 सीटों में से कांग्रेस के पास 31 और भाजपा के पास 14 विजयी सदस्य हैं. हालांकि, जिला प्रमुख का यह पद सामान्य वर्ग के लिए है, फिर भी कांग्रेस ने एसटी वर्ग के खनन व्यवसायी कैलाश मीणा को मैदान में उतारा है, जबकि बहुमत न होने के बावजूद भाजपा ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ओबीसी वर्ग से करेड़ा के उप प्रधान रहे सुखलाल गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया है.
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चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के जिला प्रमुख पद के लिए बुधवार को हो रहे निर्वाचन में कांग्रेस प्रत्याशी रतनीदेवी जाट और भाजपा प्रत्याशी तुलसी बाई के बीच सीधा मुकाबला है, हालांकि स्पष्ट बहुमत के कारण कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है. नामांकन के दौरान पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्रसिंह जाडावत और पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्री जगपुरा सहित अन्य कांग्रेस नेता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे. इस अवसर पर सुरेंद्रसिंह जाडावत ने कहा कि कांग्रेस ने एकजुट होकर रतनीदेवी का नामांकन दाखिल किया है और पंचायती राज चुनावों में जनता ने भाजपा के प्रति आक्रोश दिखाते हुए कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिया है, जिससे अब भाजपा जोड़-तोड़ भी नहीं कर पाएगी. उन्होंने आगे दावा किया कि सरकारी कर्मचारियों, आम आदमी और किसानों की नाराजगी के चलते राजस्थान में भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है.