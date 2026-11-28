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जानिए कितने अमीर हैं आपके जिला प्रमुख: किसी के पास 145 करोड़ की दौलत, तो किसी के पास सिर्फ 1 लाख रुपये

जयपुर. हाल ही में निर्वाचित जिला प्रमुखों की संपत्ति को लेकर सामने आए आंकड़े चौंकाने वाले हैं. प्रदेश की 37 जिला परिषदों में चुने गए जिला प्रमुखों में 21 करोड़पति हैं. यानी करीब 57 प्रतिशत जिला प्रमुख करोड़पति हैं. इनमें कुछ जिला प्रमुखों की संपत्ति विधायकों और सांसदों से भी ज्यादा है. प्रत्याशियों की ओर से चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक, चूरू जिला प्रमुख कनिका सिंह और उनके पति के पास 145 करोड़ रुपये की संपत्ति है. वहीं, उदयपुर जिला प्रमुख हिम्मत सिंह झाला की संपत्ति 101 करोड़ रुपये बताई गई है.

दूसरी ओर झालावाड़ जिला प्रमुख वर्षा झाला ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में में बताया है कि उनके पास महज एक लाख रुपये की संपत्ति है. उनके पास कोई जमीन, जेवर या गाड़ी नहीं है. करोड़पति जिला प्रमुखों की सूची में चूरू, उदयपुर, भीलवाड़ा, फलोदी और डीग जैसे जिलों के प्रमुख शामिल हैं. दूसरी ओर कुछ जिला प्रमुखों की संपत्ति लाखों रुपये में है. इस तरह प्रदेश के जिला प्रमुखों की आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर सामने आया है. भीलवाड़ा जिला प्रमुख कैलाश चंद्र मीणा के परिवार के पास 33 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है. उनके पास एक बंदूक और रिवॉल्वर भी है.

चुनावी हलफनामे के मुताबिक फलोदी जिला प्रमुख यशवंत कंवर और उनके पति के पास 23.52 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जबकि उनके नाम 31.10 करोड़ रुपये की देनदारियां भी बताई गई हैं. डीग जिला प्रमुख रघु सिंह और उनके पति की संपत्ति 18 करोड़ रुपये, चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख रतनदेवी जाट और उनके पति की संपत्ति 14.5 करोड़ रुपये तथा खैरथल-तिजारा जिला प्रमुख इंद्रजीत यादव की संपत्ति 11.5 करोड़ रुपये बताई गई है. बीकानेर जिला प्रमुख निकिता डूडी के पास 9.5 करोड़ रुपये और जोधपुर जिला प्रमुख प्रमिला चौधरी के पास 7.3 करोड़ रुपये की संपत्ति है.

इन जिला प्रमुखों की संपत्ति लाखों में: चुनाव आयोग के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, सभी जिला प्रमुख करोड़पति नहीं हैं. प्रदेश में कई जिला प्रमुख ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति लाखों रुपये में है. आंकड़ों के अनुसार, राजसमंद जिला प्रमुख सुंदरदेवी के पास 85 लाख रुपये की संपत्ति है. अलवर जिला प्रमुख अनीता मीणा के पास 80 लाख रुपये, डीडवाना-कुचामन जिला प्रमुख खुशबू मिरगवाल के पास 68 लाख रुपये और बांसवाड़ा जिला प्रमुख रीना रावत के पास 60 लाख रुपये की संपत्ति है.

कोटपूतली-बहरोड़ जिला प्रमुख रामनिवास के पास 52 लाख रुपये, बालोतरा जिला प्रमुख सुशीला के पास 43 लाख रुपये, धौलपुर जिला प्रमुख अनीशा सिंह के पास 40 लाख रुपये और ब्यावर जिला प्रमुख ममता गुर्जर के पास 36 लाख रुपये की संपत्ति है. झुंझुनू जिला प्रमुख कोमल भारद्वाज के पास 31 लाख रुपये, जैसलमेर जिला प्रमुख संतोष कुमारी के पास 26 लाख रुपये, सलूंबर जिला प्रमुख पूजा मीणा के पास 18 लाख रुपये और पाली जिला प्रमुख संतोषदेवी के पास 17 लाख रुपये की संपत्ति बताई गई है. नागौर जिला प्रमुख पचाराम के पास 15.65 लाख रुपये, भरतपुर जिला प्रमुख रजवाला के पास भी 15.65 लाख रुपये की संपत्ति है. बूंदी जिला प्रमुख हंसा गुर्जर के पास 5.5 लाख रुपये और झालावाड़ जिला प्रमुख वर्षा झाला के पास महज एक लाख रुपये की संपत्ति बताई गई है.

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100 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारियां भी: जिला प्रमुखों के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने के साथ उनकी देनदारियां भी चर्चा में हैं. आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक संपत्ति वाले 10 जिला प्रमुखों पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारियां भी हैं. फलोदी जिला प्रमुख यशवंत कंवर और उनके पति की संपत्ति 23.52 करोड़ रुपये है, जबकि दोनों के नाम 31.10 करोड़ रुपये की देनदारी बताई गई है. यानी संपत्ति से अधिक देनदारी का मामला भी सामने आया है.

झालावाड़ की जिला प्रमुख के पास महज एक लाख की संपत्ति: कम संपत्ति के मामले में झालावाड़ जिला प्रमुख वर्षा झाला सबसे अलग हैं. उनके पास महज एक लाख रुपये की संपत्ति बताई गई है. उनके पास न कोई जमीन है, न जेवर और न ही गाड़ी. इस तरह राजस्थान के जिला प्रमुखों की संपत्ति में भारी अंतर देखने को मिल रहा है. एक ओर चूरू जिला प्रमुख के पास 145 करोड़ रुपये की संपत्ति है, वहीं दूसरी ओर झालावाड़ जिला प्रमुख के पास महज एक लाख रुपये की संपत्ति बताई गई है.

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