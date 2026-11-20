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बीकानेर जिला परिषद : कांग्रेस का परचम, 41 में से 30 सीटों पर निर्णायक बढ़त...भाजपा 8 पर सिमटी

गोविंद मेघवाल और सरिता चौहान ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: जिला परिषद और जिले की 15 पंचायत समितियों के चुनाव परिणामों की तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ हो गई है. चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले शानदार प्रदर्शन करते हुए जिला परिषद से लेकर पंचायत समितियों तक अपनी मजबूत स्थिति बनाई है.

जिला परिषद की कुल 41 सीटों में से भाजपा को 8 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस 30 सीटों पर निर्णायक बढ़त बना चुकी है. वहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने दो और सीपीएम ने एक सीट पर जीत दर्ज की है. इन परिणामों के साथ जिला परिषद में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है.