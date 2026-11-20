बीकानेर जिला परिषद : कांग्रेस का परचम, 41 में से 30 सीटों पर निर्णायक बढ़त...भाजपा 8 पर सिमटी
Rajasthan Zila Parishad Result 2026- बीकानेर जिले में जिला परिषद और 15 पंचायत समितियों के चुनाव परिणामों की तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है.
Published : November 20, 2026 at 4:15 PM IST
बीकानेर: जिला परिषद और जिले की 15 पंचायत समितियों के चुनाव परिणामों की तस्वीर लगभग पूरी तरह साफ हो गई है. चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले शानदार प्रदर्शन करते हुए जिला परिषद से लेकर पंचायत समितियों तक अपनी मजबूत स्थिति बनाई है.
जिला परिषद की कुल 41 सीटों में से भाजपा को 8 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस 30 सीटों पर निर्णायक बढ़त बना चुकी है. वहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने दो और सीपीएम ने एक सीट पर जीत दर्ज की है. इन परिणामों के साथ जिला परिषद में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है.
पंचायत समिति चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है. जिले की 15 पंचायत समितियों में से 11 में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है. दूसरी ओर भाजपा को केवल बीठनोक पंचायत समिति में बहुमत मिला है. पांचू, रुनियाबास और नोखा पंचायत समितियों में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है. इन पंचायत समितियों में बोर्ड गठन के लिए निर्दलीय प्रत्याशी निर्णायक साबित हो सकते हैं.
जिला परिषद में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, भाजपा को बड़ा झटका : जिला परिषद की 41 सीटों के परिणामों में कांग्रेस ने 30 सीटों पर निर्णायक बढ़त बनाकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. भाजपा 8 सीटों पर सिमट गई है. जबकि आरएलपी के खाते में दो और सीपीएम को एक सीट मिली है. चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में अधिक समर्थन जताया है. जिला परिषद में बहुमत मिलने के बाद अब जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है.
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सरिता और निकिता डूडी जिला प्रमुख पद की प्रमुख दावेदार : जिला परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद अब जिला प्रमुख पद के लिए पार्टी के भीतर दावेदारों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की पुत्री सरिता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की पुत्रवधू निकिता डूडी को जिला प्रमुख पद के प्रमुख दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है. दोनों ही राजनीतिक परिवारों का जिले की राजनीति में प्रभाव रहा है. ऐसे में जिला प्रमुख पद के लिए पार्टी के सामने राजनीतिक और संगठनात्मक संतुलन बनाने की चुनौती रहेगी. हालांकि, अंतिम निर्णय कांग्रेस नेतृत्व को ही करना है.
गोविंद मेघवाल बोले- सरिता के लिए कर रहे हैं दावेदारी : चुनाव परिणाम सामने आने के बाद पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल ने कांग्रेस की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इन परिणामों से पार्टी में खुशी की लहर है. उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने तीनों पंचायत समितियों में बहुमत हासिल किया है. इसके साथ ही जिला परिषद की आठ में से आठ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है. उन्होंने कहा कि अब सरिता के लिए जिला प्रमुख पद की दावेदारी कर रहे हैं.
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वहीं, जिला प्रमुख पद की दावेदार सरिता ने कहा कि वह इस पद के लिए दावेदार हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी को करना है. उनके इस बयान से स्पष्ट है कि अब जिला प्रमुख पद को लेकर कांग्रेस में राजनीतिक समीकरण और नेतृत्व का निर्णय महत्वपूर्ण रहेगा.
मंत्री सुमित गोदारा के गृह क्षेत्र में भी भाजपा पिछड़ी : जिले में भाजपा का प्रदर्शन कांग्रेस की तुलना में कमजोर रहा है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश सरकार में मंत्री सुमित गोदारा के विधानसभा क्षेत्र लूणकरणसर में भी भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली. लूणकरणसर पंचायत समिति में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है. मंत्री के गृह क्षेत्र में कांग्रेस की इस सफलता को भाजपा के लिए राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है. जिले की राजनीति में प्रभाव रखने वाले कई क्षेत्रों में कांग्रेस की बढ़त ने भाजपा के सामने आत्ममंथन की स्थिति पैदा कर दी है.
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15 पंचायत समितियों में चुनाव परिणामों की तस्वीर : जिले की पंचायत समितियों के परिणामों में कांग्रेस ने व्यापक बढ़त बनाई है. बीकानेर, कोलायत, हदां, बज्जू, खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़, जसरासर, रिड़ी और श्रीडूंगरगढ़ सहित 11 पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत मिला है. वहीं, बीठनोक पंचायत समिति में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है.
पांचू, रुनियाबास और नोखा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका अहम हो गई है. इन तीनों पंचायत समितियों में बोर्ड गठन के लिए राजनीतिक दलों को निर्दलीय सदस्यों का समर्थन जुटाना पड़ सकता है. कुल मिलाकर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के परिणामों ने बीकानेर जिले की ग्रामीण राजनीति में कांग्रेस की मजबूत वापसी के संकेत दिए हैं. अब सबकी निगाहें जिला प्रमुख और पंचायत समितियों के प्रधान पदों के चुनाव पर टिकी हैं, जहां जीत के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक समीकरणों की अगली तस्वीर सामने आएगी.