ETV Bharat / state

Rajasthan Youth Death in Canada: 24 अप्रैल को कनाडा से भारत पहुंचेगा राघव सोनी का शव

बूंदी: पिछले 11 दिनों से कनाडा में मृत चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं निवासी राघव सोनी उर्फ राघवेंद्र की दिवंगत देह को शीघ्र सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत लाने की कवायद जारी है. राष्ट्रपति सचिवालय में इस मामले में याचिका दायर होने और विदेश मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक मामला पहुंचने के बाद कार्रवाई में तेजी आयी है. विदेश मंत्रालय और कनाडा दूतावास से बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार राघव सोनी की दिवंगत देह शुक्रवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी. उल्लेखनीय की राघव सोनी राघवेंद्र की गत 11 अप्रैल को कनाडा में टोरंटो जिले की ब्रमटोने शहर में हर्ट लेक झील में एक नाव दुर्घटना में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी.

नई दिल्ली पहुंचकर उठायी आवाज: राघव की देह को अंतिम संस्कार के लिये कनाडा से भारत लाने की मांग को लेकर मंगलवार को इस मामले में राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर की गई. याचिका राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा, राघव की बहन प्रियंका की सहेली अफसाना के पति जाफर अंसारी बुधवार को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कार्यालय पहुंचे और राघव के भारतीय और कनाडा के दस्तावेज संलग्न कर ज्ञापन सौंपा. उन्होंने राघव की दिवंगत देह को भारत लाने के मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग रखी.