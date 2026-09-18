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ज्वालामुखी मंदिर परिसर में खुद को आग लगाने वाले युवक की टांडा हॉस्पिटल में मौत

एंबुलेंस कर्मचारियों के अनुसार, युवक अस्पताल ले जाते समय होश में था और उसने अपनी पहचान रामदास के रूप में बताई थी. उसने कर्मचारियों को यह भी बताया था कि वह अकेला ही मंदिर में दर्शन करने आया था. हालांकि, घर का पूरा पता बताते समय उसकी जीभ लड़खड़ा रही थी. ज्वालामुखी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था. शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

एसपी पुलिस जिला देहरा संदीप धवल ने बताया कि युवक के खुद को आग लगाने के बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई थी. मौके पर मौजूद लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की. इसके बाद 108 एंबुलेंस के जरिए युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए ज्वालामुखी अस्पताल पहुंचाया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था.

"ज्वालामुखी मंदिर परिसर में एक व्यक्ति द्वारा खुद को आग लगाने की घटना सामने आई थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे स्थानीय अस्पताल पहुंचाया. गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां आज सुबह उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई." - संदीप धवल, एसपी पुलिस जिला देहरा

ज्वालामुखी: विश्वविख्यात शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी मंदिर परिसर में खुद को आग लगाने वाले राजस्थान निवासी 36 साल के युवक रामदास की शुक्रवार सुबह टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक ने 17 सितंबर की देर शाम कथित तौर पर खुद को आग लगा ली थी. घटना में वह करीब 70 फीसदी झुलस गया था. गंभीर हालत में उसे ज्वालामुखी अस्पताल से टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

"युवक ने इस तरह का कदम क्यों उठाया? इसकी पुलिस जांच कर रही है. इस संबंध में मृतक के परिजनों से संपर्क किया गया है. उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, मृतक की पहचान रामदास के रूप में हुई है, जो झालावाड़, राजस्थान का निवासी है. मामले में पुलिस द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है. घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और जांच जारी है." - संदीप धवल, एसपी पुलिस जिला देहरा

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए थे साक्ष्य

युवक द्वारा खुद को आग लगाए जाने की घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाए थे. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवक ने खुद पर पेट्रोल या किस अन्य ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया था. इसके अलावा, पुलिस द्वारा घटना के पीछे के कारणों और परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है.

कुछ माह पहले भी सामने आई थी घटना

गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर स्थित एक मंदिर में एक युवक द्वारा कटर से अपना गला काटने का मामला सामने आया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी. अब मंदिर परिसर में युवक द्वारा खुद को आग लगाने और बाद में उसकी मौत होने की घटना सामने आई है. पुलिस दोनों मामलों की परिस्थितियों के संदर्भ में जांच में जुटी हुई है.

क्या बोले मंदिर अधिकारी ?

ज्वालामुखी मंदिर में हुई घटना के बाद मंदिर अधिकारी अजय मंड्याल ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी सुरक्षा कर्मियों को लाइन हाजिर किया. उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के बैग चेक करना तो असंभव है, लेकिन इस दौरान कोई भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है तो उसे नजरअंदाज न किया जाए. उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए कि ऐसे लोगों पर वह जरूर अपना ध्यान दें. इसके अलावा उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की देखरेख करने वाले कर्मियों को भी इस ओर ध्यान देने की बात कही है, ताकि दोबारा मंदिर में ऐसी अप्रिय घटना न हो.

रमेश चंद धवाला ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर जताई चिंता

वहीं, ज्वालामुखी मंदिर परिसर में बीते रोज एक श्रद्धालु द्वारा कथित रूप से खुद को जलाने की घटना ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश चंद धवाला ने मंदिर परिसर में लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मंदिर में सुरक्षा बल तैनात हैं और श्रद्धालुओं की उचित स्क्रीनिंग एवं जांच के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाए, तो ऐसी घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है.