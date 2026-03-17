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कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम, कहा- होटलों में रहने वाले एक नहीं, दोनों पैरों में पट्टी बांधकर निकलते थे...

कार्यक्रम के दौरान सीएम भजनलाल ( Source : Rajasthan CMO )