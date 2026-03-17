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कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम, कहा- होटलों में रहने वाले एक नहीं, दोनों पैरों में पट्टी बांधकर निकलते थे...

राजस्थान युवा शक्ति दिवस 2026. मुख्यमंत्री भजनलाल ने एक बार फिर युवाओं के बीच कांग्रेस पर जमकर हमला बोला.

Bhajanlal on Congress
कार्यक्रम के दौरान सीएम भजनलाल (Source : Rajasthan CMO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 5:30 PM IST

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Updated : March 17, 2026 at 5:36 PM IST

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जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार का काम केवल योजनाओं को 'लटकाने, भटकाने और अटकाने' तक सीमित रहा. होटलों में रहने वाले जब निकलते थे तो वे एक नहीं, दोनों पैरों में पट्टी बांधकर निकलते थे और काम करने में असमर्थता जताते थे. मंगलवार को राजस्थान युवा शक्ति दिवस के अवसर पर दीप स्मृति ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने यह बयान दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 24 घंटे जनता की सेवा के लिए समर्पित है, जबकि कांग्रेस की कार्यशैली युवाओं के साथ धोखा देने वाली रही.

'लटकाने, भटकाने और अटकाने' तक सीमित : सीएम भजनलाल ने कहा कि 19 मार्च को चैत्र प्रतिपदा के अवसर पर राजस्थान दिवस मनाया जाएगा और इस मौके पर युवाओं को विशेष सौगात देने की परंपरा शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा देश-विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं और सरकार उनकी प्रगति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. पानी के मुद्दे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सबसे पहले जल परियोजनाओं पर ध्यान दिया. उन्होंने ईआरसीपी परियोजना और यमुना जल समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि ये कदम प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है.

सीएम भजनलाल ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

भजनलाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने कभी भी जनता को राहत देने के लिए ठोस काम नहीं किया. कांग्रेस योजनाओं को 'लटकाने, भटकाने और अटकाने' तक सीमित रही, जबकि वर्तमान सरकार प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि नर्मदा योजना और उदयपुर की देवास योजना के जरिए राज्य से बाहर जाने वाले पानी को रोककर उसका उपयोग प्रदेश के हित में किया जाएगा, साथ ही गंग नहर और अन्य परियोजनाओं के लिए बड़े बजट आवंटन का भी जिक्र किया.

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पिछली सरकार ने युवाओं के साथ धोखा : युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, जिसे सुधारने का काम उनकी सरकार कर रही है. उन्होंने बताया कि युवाओं से जुड़े मामलों में कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं. उनका कहना था कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे राजस्थान आर्थिक रूप से मजबूत बन सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार की तरफ से युवक से धोखा दिया, उसको ठीक करने में हमारी आधी शक्ति लग रही है. सीएम ने कहा कि जिन्होंने युवाओं को धोखा दिया, ऐसे सवा चार सौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. कांग्रेस सरकार ने सिर्फ युवाओं को धोखा देने काम किया, जबकि हमारी सरकार युवाओं का सपना पूरा करने में लगी हुई है. सीएम ने कहा कि राजस्थान का युवा जब खड़ा होगा तो आर्थिक रूप से राजस्थान को मजबूत करेगा. इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में लोग आगे बढ़ें, क्योंकि राजस्थान में संभावनाओं की कमी नहीं है. यहां हर तरह की संभावना है और सरकार भी युवाओं के साथ खड़ी है.

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युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने का काम : कार्यक्रम में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि वर्तमान समय युवाओं के लिए सबसे बेहतर है और दुनिया उसके लिए अवसरों से भरी हुई है. उन्होंने डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने का काम कर रही हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने 485 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया, साथ ही स्टार्टअप्स को सम्मानित किया गया और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि वितरित की गई.

Last Updated : March 17, 2026 at 5:36 PM IST

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