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युवा कांग्रेस का टास्क फोर्स कार्यक्रम लॉन्च, चुनाव के लिए करेंगे नए चेहरों की खोज

प्रदेश के सभी जिलों में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक युवाओं से संपर्क कर उसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस को देंगे.

Dotasra on Youth Congress
कांग्रेस वॉर रूम में गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 4:51 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: प्रदेश में निकाय-पंचायत चुनाव हलचल के बीच कांग्रेस ने युवाओं पर फोकस करते हुए युवा कार्ड चल दिया है. चुनाव में नए चेहरों को आगे लाने की रणनीति के तहत अखिल भारतीय युवा कांग्रेस ने पंचायत चुनाव टास्क फोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया. इसके जरिए युवा कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच कर चुनाव लड़ने के इच्छुक युवाओं की पहचान करेगी और उसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देगी.

बुधवार को कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री शैलेश नारायण और मोहम्मद शाहिद ने टास्क फोर्स के पोस्टर का इमोशन कर अभियान की शुरुआत की.

डोटासरा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

डोटासरा की नसीहत, युवा कांग्रेस को टिकट बांटने का अधिकार नहीं : वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि टास्क फोर्स का काम केवल संभावित उम्मीदवारों की पहचान करना है, टिकट देने का अधिकार उनके पास नहीं होगा. उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स से जुड़ने वाले किसी भी युवा को टिकट मिलने के गारंटी नहीं है. टास्क फोर्स का काम युवाओं को तलाशना उन्हें कांग्रेस से जोड़ना और चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करना और उनकी सूची प्रदेश कांग्रेस को उपलब्ध करवाना है.

डोटासरा ने कि टिकट कांग्रेस के तहत प्रक्रिया के तहत ही मिलेगा. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस में टिकट चयन की प्रक्रिया पहले से तय है और उसी के तहत उम्मीदवारों का चयन होगा. किसी नेता की सिफारिश के आधार पर नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का हक बनता है. संगठन उसी के पक्ष में विचार करेगा. इसके साथ ही उम्मीदवार की जमीनी पकड़,संगठन से जुड़ाव और चुनाव जीतने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होगी. डोटासरा ने कहा कि न युवा कांग्रेस टिकट बांटेगी और न प्रदेश कांग्रेस या नेता प्रतिपक्ष अकेले टिकट तय करेंगे. पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और संगठनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

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50% से ज्यादा टिकट युवाओं को : डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है. पार्टी का फोकस 50% से ज्यादा युवाओं को टिकट देने पर रहेगा. कांग्रेस चाहती है कि सभी वर्गों और समुदायों के युवाओं को चुनाव लड़ने का अवसर मिले. महिलाओं, एससी-एसटी ओबीसी सहित सभी वर्गों को टिकट सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी. उन्होंने कहा कि 21 वर्ष और 1 दिन की उम्र पूरी कर चुका युवा चुनाव लड़ने के लिए पात्र है, ऐसे युवाओं की पहचान कर उन्हें संगठन से जोड़ना टास्क फोर्स की अहम जिम्मेदारी होगी.

युवाओं का भविष्य कांग्रेस में ही : डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार युवाओं को राजनीति और संगठन से जोड़ने की दिशा में काम करते रहे हैं. युवा कांग्रेस इसी सोच के साथ नए चेहरों को तलाशने का काम करेगी. उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल उम्मीदवार की सूची तैयार करना नहीं, बल्कि युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ना है.

एससी-एसटी और ओबीसी का हक मारा : पीसीसी अध्यक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में एससी-एसटी और ओबीसी का हक मारा गया है. उन्होंने कहा कि 11 नगर निगम में से 10 नगर निगम में एससी एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है. संविधान संशोधन के बाद स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है.

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उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण में भी कटौती की गई है. सरकार स्वयं मानती है कि राजस्थान में 52 प्रतिशत से ज्यादा ओबीसी मतदाता है. उसके बावजूद आरक्षण में कटौती की गई है. पहले 21% आरक्षण निकायों में मिलता था अब 19 % कर दिया गया है. हमने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है. डोटासरा ने कहा कि आगामी दिनों में प्रदेश कांग्रेस की एक फिर बड़ी बैठक बुलाई जाएगी जिसमें प्रदेश भर के नेताओं को बुलाया जाएगा. उस बैठक के साथ ही हम अपना निकाय-पंचायत चुनाव अभियान का आगाज करेंगे.

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