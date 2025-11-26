ETV Bharat / state

युवा कांग्रेस के 18 जिलाध्यक्ष और 40 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी

जयपुर: संगठन की बैठकों और गतिविधियों से दूरी बनाने वाले युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों पर गाज गिरने वाली है. निष्क्रिय चल रहे करीब 18 जिलाध्यक्ष और 40 से ज्यादा पदाधिकारियों को जल्द ही संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. बुधवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में राजस्थान युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया ने इसके संकेत दिए.

अभिमन्यु पूनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष लगातार संगठन की बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों पर हम जल्द ही कार्रवाई करने जा रहे हैं. इसके लिए हमने सूची भी तैयार कर ली है और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद ऐसे पदाधिकारी को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा. उन्होंने कहा कि 7 दिन के भीतर हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने अभी चार पदाधिकारियों को संगठन से निष्कासित किया है जो बीजेपी के कार्यक्रमों में संलिप्त रहे थे.

भिमन्यु पूनिया ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

222 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस : अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि हमने 222 पदाधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं जो संगठन की बैठकों से दूरी बनाए हुए थे. हालांकि, इनमें से कई पदाधिकारी ऐसे हैं जो किसी कारण से कार्यक्रमों में नहीं आ पाए थे, लेकिन इन सबको अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया है. 7 दिन के बाद अगर हम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो फिर इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे.

राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो पदाधिकारी काम करने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें भी संगठन से मुक्त किया जाएगा और उनकी जगह नए और समर्पित कार्यकर्ताओं का मौका दिया जाएगा. पूनिया ने संगठन में गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि संगठन में कोई गुटबाजी नहीं है. देश भर में सबसे ज्यादा आंदोलन राजस्थान कांग्रेस ने किए हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर वोट चोरी को लेकर आंदोलन.