युवा कांग्रेस के 18 जिलाध्यक्ष और 40 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी

अभिमन्यु पूनिया ने कहा- जो जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी निष्क्रिय हैं और बैठकों में शामिल नहीं हो रहे, उन्हें संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा.

Rajasthan Youth Congress
युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 26, 2025 at 3:08 PM IST

4 Min Read
जयपुर: संगठन की बैठकों और गतिविधियों से दूरी बनाने वाले युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों पर गाज गिरने वाली है. निष्क्रिय चल रहे करीब 18 जिलाध्यक्ष और 40 से ज्यादा पदाधिकारियों को जल्द ही संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. बुधवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में राजस्थान युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया ने इसके संकेत दिए.

अभिमन्यु पूनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष लगातार संगठन की बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों पर हम जल्द ही कार्रवाई करने जा रहे हैं. इसके लिए हमने सूची भी तैयार कर ली है और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद ऐसे पदाधिकारी को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा. उन्होंने कहा कि 7 दिन के भीतर हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने अभी चार पदाधिकारियों को संगठन से निष्कासित किया है जो बीजेपी के कार्यक्रमों में संलिप्त रहे थे.

भिमन्यु पूनिया ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

222 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस : अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि हमने 222 पदाधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं जो संगठन की बैठकों से दूरी बनाए हुए थे. हालांकि, इनमें से कई पदाधिकारी ऐसे हैं जो किसी कारण से कार्यक्रमों में नहीं आ पाए थे, लेकिन इन सबको अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया है. 7 दिन के बाद अगर हम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो फिर इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे.

राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो पदाधिकारी काम करने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें भी संगठन से मुक्त किया जाएगा और उनकी जगह नए और समर्पित कार्यकर्ताओं का मौका दिया जाएगा. पूनिया ने संगठन में गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि संगठन में कोई गुटबाजी नहीं है. देश भर में सबसे ज्यादा आंदोलन राजस्थान कांग्रेस ने किए हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर वोट चोरी को लेकर आंदोलन.

पढ़ें : युवा कांग्रेस ने बिहार चुनाव पर खड़े किए सवाल, अभिमन्यु पूनिया बोले-प्रदेश में 'वोट चोरी' को लेकर करेंगे नुक्कड़ सभाएं

जल्द शुरू करेंगे हर घर दस्तक अभियान : अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि हमने युवा कांग्रेस के लिए 60 दिन का रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत राजस्थान की भाजपा सरकार के साथ-साथ SIR सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर हम आंदोलन चलाएंगे और इसके लिए बुधवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हर घर दस्तक अभियान का पोस्टर भी लॉन्च किया गया है.

यह पोस्टर कार्यकर्ता घर-घर लेकर जाएंगे और आमजन को सरकार की विफलता से अवगत करवाएंगे कि किस तरह से सरकार ने 2 सालों में जनता से वादा खिलाफी की है. उन्होंने कहा कि 2 साल के शासन में भाजपा ने कोई वादा पूरा नहीं किया है. देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल है. अतिवृष्टि से नुकसान का किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया. नौजवानों को रोजगार नहीं दिया गया, साथ ही इस सरकार के 2 साल के शासन में व्यापारी भी परेशान हैं. SIR के काम में लगे BLO की मौत हो रही है.

उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान को लेकर सरकार ने बड़े-बड़े दावे किए थे कि हजारों करोड़ के एमओयू हो गए हैं, लेकिन वो मो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं. इन सब मुद्दों को लेकर आगामी दिनों में युवा कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर 'हल्ला बोल' करेगी.

राष्ट्रीय प्रभारी ने ली बैठक : इससे पहले युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा ने राजस्थान युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली और संगठनात्मक कामकाज का फीडबैक लिया. साथ ही दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी रैली के लिए ज्यादा से ज्यादा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने का आह्वान भी किया गया है.

YOUTH CONGRESS ABHIMANYU POONIA
INACTIVE OFFICIALS
YOUTH CONGRESS EXECUTIVE MEETING
अराजकता का माहौल
RAJASTHAN YOUTH CONGRESS

