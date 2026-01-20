ETV Bharat / state

गुटबाजी की भेंट चढ़ी युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी! प्रभारी ने दिए भंग करने के आदेश

युवा कांग्रेस कार्यकारणी बैठक ( फोटो फाइल )

जयपुर : कांग्रेस की हरावल ब्रिगेड के रूप में मशहूर राजस्थान युवा कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है. इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 344 पदाधिकारियों की जंबो कार्यकारिणी में अधिकांश पदाधिकारी ऐसे हैं जो निष्क्रिय चल रहे थे. इसके चलते अब प्रदेश प्रभारी विकास छींकारा ने पार्टी हाई कमान के निर्देश पर तमाम प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. अब जल्द ही समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की नई कार्यकारिणी बनाने की बात कही जा रही है. पदाधिकारियों को दिए गए थे नोटिस : युवा कांग्रेस में दो माह पूर्व ही संगठनात्मक कामकाज से दूरी बनाने और निष्क्रिय चल रहे 200 से ज्यादा प्रदेश पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी दिए गए थे. इनमें से कई पदाधिकारियों ने नोटिस का जवाब तक भी नहीं दिया था. इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि राजस्थान युवक कांग्रेस में पदाधिकारी भी धड़ेबंदी में बंटे हुए हैं. इसके चलते संगठनात्मक कामकाज भी प्रभावित हो रहे थे. वहीं, युवा कांग्रेस की ओर से भी किए जा रहे धरने प्रदर्शनों में भी पदाधिकारियों की मौजूदगी कम ही नजर आती थी. अब इन पदाधिकारियों सहित तमाम प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है. पढ़ें. बगैर सूचना दिए बैठक से गैर हाजिर रहे 224 युवा कांग्रेस पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस