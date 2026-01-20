गुटबाजी की भेंट चढ़ी युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी! प्रभारी ने दिए भंग करने के आदेश
जल्द ही समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की नई कार्यकारिणी बनाने की बात कही जा रही है.
Published : January 20, 2026 at 12:19 PM IST
जयपुर : कांग्रेस की हरावल ब्रिगेड के रूप में मशहूर राजस्थान युवा कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है. इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 344 पदाधिकारियों की जंबो कार्यकारिणी में अधिकांश पदाधिकारी ऐसे हैं जो निष्क्रिय चल रहे थे. इसके चलते अब प्रदेश प्रभारी विकास छींकारा ने पार्टी हाई कमान के निर्देश पर तमाम प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. अब जल्द ही समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की नई कार्यकारिणी बनाने की बात कही जा रही है.
पदाधिकारियों को दिए गए थे नोटिस : युवा कांग्रेस में दो माह पूर्व ही संगठनात्मक कामकाज से दूरी बनाने और निष्क्रिय चल रहे 200 से ज्यादा प्रदेश पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी दिए गए थे. इनमें से कई पदाधिकारियों ने नोटिस का जवाब तक भी नहीं दिया था. इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि राजस्थान युवक कांग्रेस में पदाधिकारी भी धड़ेबंदी में बंटे हुए हैं. इसके चलते संगठनात्मक कामकाज भी प्रभावित हो रहे थे. वहीं, युवा कांग्रेस की ओर से भी किए जा रहे धरने प्रदर्शनों में भी पदाधिकारियों की मौजूदगी कम ही नजर आती थी. अब इन पदाधिकारियों सहित तमाम प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है.
6 माह पहले ही बनाए गए थे पदाधिकारी : पार्टी नेताओं का कहना है कि राजस्थान युवा कांग्रेस में चुनाव के जरिए प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाती है. 6 माह पहले ही करीब 200 से ज्यादा पदाधिकारियों को तत्कालीन प्रभारी ने युवा कांग्रेस की चुनाव प्रणाली के नियमों को दरकिनार कर कार्यकारिणी में मनोनीत करके उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव नियुक्त किया गया था. 344 पदाधिकारी की जंबो कार्यकारिणी के बावजूद भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक और धरने प्रदर्शनों में उनकी उपस्थिति कम ही नजर आती थी.
15 दिनों के भीतर बनेगी नई कार्यकारिणी : इस मामले को लेकर राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कार्यकारिणी को भंग किया है. अब 15 से 20 दिनों के भीतर समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को लेकर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा. कार्यकारिणी का गठन भी अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से किया जाएगा, जो पदाधिकारी चल रहे थे उनकी जगह योग्य लोगों को मौका देंगे.