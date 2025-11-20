सीएम आवास की ओर कूच कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर चलाया वाटर कैनन, 150 को किया डिटेन
'वोट चोरी' और एसआईआर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की तरफ कूच किया.
Published : November 20, 2025 at 2:31 PM IST
जयपुर: वोट चोरी के आरोप और मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) में कथित गड़बड़ी के खिलाफ राजस्थान युवा कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला. इसी को लेकर आज राजस्थान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद स्मारक से मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े. इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब सहित करीब 150 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. पुलिस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही. हालांकि युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुट पाई.
जनसभा के बाद किया सीएम आवास की तरफ कूच: इससे पहले पुलिस कमिश्नरेट के पास स्थित शहीद स्मारक पर राजस्थान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभा हुई, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया सहित कई अन्य वक्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग को जमकर निशाने पर लिया. साथ ही SIR में गड़बड़ी होने की आशंका भी व्यक्त की. सुबह 10 बजे बजे शुरू हुआ प्रदर्शन दोपहर 2 बजे तक चला, इसके बाद युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब शहीद स्मारक पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने का प्रयास किया.
पढ़ें: पूर्व मंत्री का आरोप- BJP चुनाव आयोग का मिसयूज कर काट रही वोट, EVM की जगह पोस्टल बैलेट से हो मतदान
पुलिस ने बैरिकेट्स लगाकर रोका: वहीं युवा कांग्रेस के मुख्यमंत्री आवास के घेराव को देखते हुए पुलिस का भी मौके पर तगड़ा बंदोबस्त था. पुलिस ने बैरिकेट्स लगाकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया. इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक धक्का-मुक्की भी हुई. इसके बाद पुलिस ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. जबरन बैरिकेड तोड़ने का प्रयास कर रहे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु, प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया सहित अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस खींचते हुए ले गई. उन्हें हिरासत में लेकर विश्वकर्मा थाने ले जाया गया.
पढ़ें: गहलोत बोले- लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की अकेले की नहीं, जनता को भी आगे आना होगा
उम्मीद के मुताबिक नहीं जुटी भीड़: युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में गुटबाजी भी देखने को मिली. प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के बावजूद भी उम्मीद के मुताबिक प्रदेश भर से कार्यकर्ता और नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. मौके पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज्यादा पुलिस की भीड़ नजर आ रही थी. यही वजह रही कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेट्स लांघने में पूरी तरह से विफल साबित हुए. वहीं प्रदेश कांग्रेस की ओर से भी पदाधिकारी और विधायक, सांसद इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए. अभिमन्यु पूनिया को सचिन पायलट का करीबी माना जाता है. इसके बावजूद भी सचिन पायलट कैंप से जुड़े नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए.
पढ़ें: युवा कांग्रेस ने बिहार चुनाव पर खड़े किए सवाल, अभिमन्यु पूनिया बोले-प्रदेश में 'वोट चोरी' को लेकर करेंगे नुक्कड़ सभाएं
डेढ़ सौ लोगों को किया डिटेन: वहीं प्रदर्शन कर रहे हैं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने बाद पुलिस उपायुक्त राजश्री ने कहा कि हमने डेढ़ सौ लोगों को डिटेन किया है. इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है. इन्हें हिरासत में लेकर विश्वकर्मा थाने भेजा गया है. आगे भी हम उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे.
'SIR वोट चोरी का गेम प्लान': युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु ने कहा कि SIR वोट चोरी करने का गेम प्लान है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यही बात कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है. वो पर्दे के पीछे से भाजपा की मदद कर रहे हैं और फर्जी वोटो को लीगल कर रहे हैं. जिस देश के भविष्य को अंधकार में डाला जाए. उन्होंने कहा कि राजस्थान पहला राज्य नहीं है, हरियाणा में भी लगातार वोट चोरी से सरकार बनाई जा रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता वहां भी उन्हें काले झंडे दिखा रहे हैं. कई राज्यों में वोट चोरी से सरकार बन रही है, जिस तरह से हरियाणा में एक ब्राजीलियन मॉडल ने 2200 वोट डाले हैं. इसी तरीके से बहुत सारे फर्जी वोट डालकर सरकार बनाई जा रही है. इन सबके खिलाफ यूथ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रहा है.