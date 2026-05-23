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राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव की वोटिंग खत्म, 1.68 लाख वोटर क्यों हुए बाहर? जानें यहां

जयपुर : राजस्थान युवा कांग्रेस में अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए मतदान थम गया है. राजस्थान में कुल 34 लाख 33 हजार 12 मतदान हुआ है. हालांकि मतदान की अंतिम तिथि 20 मई शाम 5 बजे तक थी लेकिन मतदाताओं के लिए सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 मई शाम 5 बजे तक थी जिसमें 1 लाख 68 हजार 31 मतदाताओं ने सदस्यता शुल्क नहीं जमा कराई. ऐसे में यह सदस्य मतदान प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं. ऐसे में अब राजस्थान में कुल 32 लाख 64 हजार 981 मतदाता है जिनका शुल्क चुनाव प्राधिकरण में जमा हो चुका है.

परिणाम के लिए करना होगा लंबा इंतजार : वहीं युवा कांग्रेस में अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई हो, लेकिन चुनाव परिणाम के लिए प्रत्याशियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा. चुनाव प्राधिकरण की माने तो अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए चुनाव परिणाम अगस्त के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा.

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15 जुलाई तक होगा वोटिंग का सत्यापन : राजस्थान युवा कांग्रेस के चुनाव अधिकारी ठाकुर बिष्ट का कहना है कि चुनाव में बंपर वोटिंग हुई है लेकिन 1 लाख 68 हजार 31 मतदाताओं ने शुल्क जमा करने के अंतिम तिथि 22 मई तक अपना शुल्क नहीं जमा कराया ऐसे में यह मतदाताओं को काउंटिंग से बाहर रखा गया है.