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राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव की वोटिंग खत्म, 1.68 लाख वोटर क्यों हुए बाहर? जानें यहां

राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव थम गया है. परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना होगा. चुनाव में कुल 34 लाख 33 हजार 12 वोट पड़े.

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युवा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव (फोटो ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 1:07 PM IST

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जयपुर : राजस्थान युवा कांग्रेस में अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए मतदान थम गया है. राजस्थान में कुल 34 लाख 33 हजार 12 मतदान हुआ है. हालांकि मतदान की अंतिम तिथि 20 मई शाम 5 बजे तक थी लेकिन मतदाताओं के लिए सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 मई शाम 5 बजे तक थी जिसमें 1 लाख 68 हजार 31 मतदाताओं ने सदस्यता शुल्क नहीं जमा कराई. ऐसे में यह सदस्य मतदान प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं. ऐसे में अब राजस्थान में कुल 32 लाख 64 हजार 981 मतदाता है जिनका शुल्क चुनाव प्राधिकरण में जमा हो चुका है.

परिणाम के लिए करना होगा लंबा इंतजार : वहीं युवा कांग्रेस में अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई हो, लेकिन चुनाव परिणाम के लिए प्रत्याशियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा. चुनाव प्राधिकरण की माने तो अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए चुनाव परिणाम अगस्त के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा.

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15 जुलाई तक होगा वोटिंग का सत्यापन : राजस्थान युवा कांग्रेस के चुनाव अधिकारी ठाकुर बिष्ट का कहना है कि चुनाव में बंपर वोटिंग हुई है लेकिन 1 लाख 68 हजार 31 मतदाताओं ने शुल्क जमा करने के अंतिम तिथि 22 मई तक अपना शुल्क नहीं जमा कराया ऐसे में यह मतदाताओं को काउंटिंग से बाहर रखा गया है.

ठाकुर बिष्ट का कहना है कि अब मतदाताओं का सत्यापन दस्तावेजों के आधार पर होगा. यह एक लंबी प्रक्रिया है. ऑनलाइन मतदाताओं का उनके पहचान पत्र के आधार पर सत्यापन किया जाएगा. उसके बाद 15 जुलाई को रिजेक्ट, एक्सेप्ट और होल्ड मतदाताओं की सूची का प्रकाशन ऑनलाइन किया जाएगा. इसके बाद जिन मतदाताओं को होल्ड और रिजेक्ट पर रखा जाएगा उन्हें अपना वोट दुरुस्त करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा कि वे अपने वेरीफाइड दस्तावेजों के आधार पर स्वयं के वोट को सत्यापित करें.

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टॉप 3 प्रत्याशियों का दिल्ली में होगा साक्षात्कार : अजय बिष्ट का कहना है कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों का चुनाव परिणाम अगस्त के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा. जिन टॉप 3 प्रत्याशियों को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उन्हें उसके बाद अगस्त के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई अन्य नेता उनका साक्षात्कार लेंगे और साक्षात्कार के आधार पर ही अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी. उन्होंने कहा कि साक्षात्कार के नंबर भी परिणाम में जोड़े जाएंगे.

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