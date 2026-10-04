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राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद का परिणाम जारी: 6 लाख से ज्यादा वोट लेकर अभिषेक चौधरी सबसे आगे

अनिल चोपड़ा और अभिषेक चौधरी ( Source - Social Media )

जयपुर: लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद सहित विभिन्न पदों के लिए चुनाव परिणाम जारी कर दिया गया है. युवा कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने रविवार शाम अध्यक्ष सहित जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव परिणाम जारी कर दिया. अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी 6 लाख 15 हजार 57 वोट लेकर सबसे आगे हैं. दूसरे नंबर पर जयपुर ग्रामीण लोक सभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा को 5 लाख 45 हजार 638 वोट मिले हैं. जबकि तीसरे नंबर पर राजकुमार परसवाल को 1 लाख 95 हजार30 वोट मिले हैं. अभिषेक चौधरी अनिल चोपड़ा से 69 हजार 419 वोटों के बड़े अंतर से आगे हैं.