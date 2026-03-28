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युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर फंसा पेंच, परफॉर्मर लिस्ट नहीं हुई जारी, नामांकन दाखिल नहीं कर पा रहे नेता

परफॉर्मर लिस्ट में नाम आने वाले नेता ही कर सकेंगे युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नामांकन.

परफॉर्मर लिस्ट नहीं हुई जारी
परफॉर्मर लिस्ट नहीं हुई जारी (फोटो सोर्स- राजस्थान युवा कांग्रेस x हैंडल)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 12:28 PM IST

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जयपुर : राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव में अब नया पेंच फस गया है. अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 30 मार्च है लेकिन युवा कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने अभी तक भी परफॉर्मर लिस्ट जारी नहीं की है, जिसके चलते युवा नेता अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं कर पा रहे हैं.

ऐसे में युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता असमंजस की स्थिति में हैं कि आखिर परफॉर्मर लिस्ट में नाम आए बगैर नामांकन कैसे दाखिल करें. वहीं इस मामले को लेकर युवा कांग्रेस के केंद्रीय नेता भी कुछ बोलने से बच रहे हैं. केंद्रीय नेताओं का कहना है कि परफॉर्मर लिस्ट पर काम चल रहा है और जल्द ही जारी हो सकती है, लेकिन सूची कब जारी होगी इस पर बोलने से बच रहे हैं.

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20 से ज्यादा दावेदार : राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में 20 से ज्यादा दावेदार चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और इसके लिए बाकायदा जयपुर से दिल्ली तक लॉबिंग भी कर रहे हैं. स्टेट लीडरशिप से लेकर केंद्रीय नेताओं तक चुनाव लड़ने के लिए मदद मांगी जा रही है. इनमें प्रमुख तौर पर एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, जयपुर ग्रामीण लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा, राजस्थान खेल परिषद के उपाध्यक्ष रहे सतवीर चौधरी, मुकुल खीचड़, युवा कांग्रेस की निवर्तमान उपाध्यक्ष पूजा भार्गव, राहुल खान, दिव्यानी कटारा जैसे चर्चित चेहरे दौड़ में लगे हुए हैं.

परफॉर्मर लिस्ट में नाम वाला ही कर पाएगा नामांकन : इधर दावेदारों के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह हो गई है कि युवा कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण ने अध्यक्ष पद के चुनाव में गाइडलाइन दी हुई है कि चुनाव प्राधिकरण की ओर से जारी की गई परफॉर्मेंस में शामिल किए गए नेता ही अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल कर सकेंगे. ऐसे में बगैर परफॉर्मेंस लिस्ट के दावेदार नामांकन दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दिलचस्प यह है कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 26 मार्च से शुरू हो गए थे और 30 मार्च नामांकन की अंतिम तिथि है. नामांकन की तारीखों के दो दिन बीत गए हैं इसके बावजूद भी चुनाव प्राधिकरण ने परफॉर्मर लिस्ट जारी नहीं की है. ऐसे में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता असमंजस में है कि आखिर परफॉर्मेंस लिस्ट कब आएगी.

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इंतजार कर रहे हैं, लिस्ट आए : वहीं इस मामले को लेकर युवा कांग्रेस की निवर्तमान उपाध्यक्ष पूजा भार्गव का कहना है कि परफॉर्म लिस्ट जारी नहीं होने से नामांकन दाखिल नहीं कर पा रहे हैं. हमने अपनी तैयारी कर रखी है लेकिन अगर परफॉर्मर लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर तैयारी रखी रह जाएगी. इसलिए पहले परफॉर्मर लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उसके बाद ही अपनी गतिविधियों को तेज करेंगे.

राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार सतवीर चौधरी का कहना है कि 26 मार्च से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन 28 मार्च को दोपहर 12 बजे तक भी चुनाव प्राधिकरण ने परफॉर्मर लिस्ट जारी नहीं की है इसको लेकर थोड़ी परेशानी हो रही है. अगर परफॉर्म लिस्ट जल्दी आ जाती तो हम उसे हिसाब से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में काम आने वाले तमाम दस्तावेज तैयार कर लेते लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस लिस्ट जारी नहीं हुई, अगर परफॉर्म लिस्ट और ऐन वक्त पर आती है तो चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता हाथों-हाथ कैसे दस्तावेज तैयार करेंगे.

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