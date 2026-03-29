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राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 30 दावेदारों का चयन, सूची जारी

राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ( फोटो सोर्स- राजस्थान युवा कांग्रेस x हैंडल )

जयपुर : राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए आखिरकार युवा कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण ने योग्य नेताओं की परफॉर्मेंर सूची जारी कर दी है. 30 मार्च नामांकन का अंतिम दिन है, ऐसे में एक दिन पहले ही केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने सूची जारी की है. 30 योग्य नेताओं की सूची में 9 महिलाएं भी शामिल हैं. सूची में अनुसूचित जनजाति वर्ग से पांच, अनुसूचित जाति वर्ग से चार, अल्पसंख्यक वर्ग से 6, ओबीसी वर्ग से 9 और सामान्य वर्ग से 5 नेताओं का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए चयन किया गया है. इन प्रमुख नेताओं के भी नाम : वहीं, योग्यता सूची में युवा कांग्रेस के निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सुरा, एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी और जयपुर ग्रामीण लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा का नाम भी शामिल है. अध्यक्ष पद के लिए अब आज और कल सभी नेता अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे. पढ़ें. युवा कांग्रेस में नहीं थम रही गुटबाजी, अब तीन जिलाध्यक्षों को थमाया कारण बताओ नोटिस