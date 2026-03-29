राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 30 दावेदारों का चयन, सूची जारी
नामांकन की अंतिम तारीख से 1 दिन पहले युवा कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण ने सूची जारी की है.
Published : March 29, 2026 at 2:53 PM IST
जयपुर : राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए आखिरकार युवा कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण ने योग्य नेताओं की परफॉर्मेंर सूची जारी कर दी है. 30 मार्च नामांकन का अंतिम दिन है, ऐसे में एक दिन पहले ही केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने सूची जारी की है. 30 योग्य नेताओं की सूची में 9 महिलाएं भी शामिल हैं. सूची में अनुसूचित जनजाति वर्ग से पांच, अनुसूचित जाति वर्ग से चार, अल्पसंख्यक वर्ग से 6, ओबीसी वर्ग से 9 और सामान्य वर्ग से 5 नेताओं का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए चयन किया गया है.
इन प्रमुख नेताओं के भी नाम : वहीं, योग्यता सूची में युवा कांग्रेस के निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सुरा, एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी और जयपुर ग्रामीण लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा का नाम भी शामिल है. अध्यक्ष पद के लिए अब आज और कल सभी नेता अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे.
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योग्यता सूची में जिन नताओं के नाम हैं उनमें हीरालाल, प्रकाश मीणा, भगवती मीना, देवयानी कटारा, सोना तबीयार, आशीष बैरवा, शीतल वर्मा, छगनलाल, निरमा मेघवाल, राहुल खान, मोहित मल्होत्रा, सलमा पिनारा, यास्मीन बानो, अल्फ़िज़ा, जुबेर खान, निशा, यशवीर सुरा, विकास मुंड, मुकुल खीचड़, अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा शामिल हैं. इसके साथ ही राजकुमार परसवाल, कार्तिक चौधरी, पारस गुर्जर, यशपाल सिंह शेखावत, विजय सिंह, अभय राज सिंह शेखावत, डिंपल सिंधल और पूजा भार्गव के भी नाम शामिल हैं.
बता दें कि राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 26 मार्च से ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन चुनाव प्राधिकरण ने नई गाइडलाइन जारी कर दी थी. इसके तहत केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की ओर से जारी होने वाली परफॉर्मर सूची में नाम आने वाले नेता ही अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ पाएंगे. ऐसे में सभी नेता परफॉर्मर लिस्ट का इंतजार कर रहे थे.