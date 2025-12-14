Rajasthan Assembly : 15 दिसंबर को 'राजस्थान युवा सभा', 158 छात्र सीखेंगे संसदीय कार्यप्रणाली
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की पहल पर 15 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा में प्रदेशभर से चयनित 158 छात्र बैठेंगे.
Published : December 14, 2025 at 6:20 PM IST
जयपुर: प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों में नेतृत्व क्षमता, तार्किक चिंतन और आत्मविश्वास विकसित करने की दिशा में राजस्थान युवा सभा का आयोजन किया जा रहा है. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की पहल पर 15 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा में प्रदेशभर से चयनित 158 छात्र बैठेंगे. ये छात्र विधानसभा सत्र की तर्ज पर आयोजित मॉक सत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका निभाएंगे.
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से पहली बार स्कूली छात्रों के लिए राजस्थान युवा सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के छात्र भाग ले रहे हैं. विधानसभा में मॉक सत्र के दौरान छात्र 'हमारा भविष्य हमारा निर्णय - किशोर-किशोरियों के सशक्त भविष्य के लिए सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य और उचित करियर मार्गदर्शन की आवश्यकता' विषय पर चर्चा करेंगे. इस दौरान वास्तविक विधानसभा सत्र की तर्ज पर छात्र ही अध्यक्ष, प्रमुख नेता और नेता प्रतिपक्ष जैसी भूमिकाएं भी निभाएंगे.
लाइव प्रसारण से जुड़ेगा प्रदेश : राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के उपायुक्त संतोष मीणा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ, तार्किक चिंतन और आत्मविश्वास को मजबूत करना है. उन्होंने बताया कि राजस्थान युवा सभा का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, ताकि आमजन भी छात्रों के विचारों, संवाद कौशल और लोकतांत्रिक समझ से रूबरू हो सकें. ये आयोजन छात्रों को संसदीय प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से समझने का अवसर भी प्रदान करेगा.
तैयारियों में दिखा नेतृत्व कौशल : कार्यक्रम से पहले रविवार को प्रदेशभर से आए छात्रों ने मेंटर शिक्षकों और विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में अभ्यास किया. तैयारियों के अंतिम दिन उप निदेशक नादान सिंह गुर्जर और सहायक निदेशक वंदना त्रिवेदी ने विद्यार्थियों को सदन में पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने विचार रखने के लिए प्रेरित किया. राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नकाल और चर्चा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले छात्रों को स्मृति चिह्न प्रदान किए जाएंगे, जबकि सभी प्रतिभागी छात्रों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे.