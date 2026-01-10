ETV Bharat / state

69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी हैंडबॉल में राजस्थान का दबदबा, बालक व बालिका वर्ग में जीते स्वर्ण

चितौड़गढ़: शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय स्तरीय अंडर-14 हैंडबॉल प्रतियोगिता शनिवार को संपन्न हुई. इसमें राजस्थान को जनरल चैंपियनशिप दी गई. बालक वर्ग में राजस्थान का गोविंद व बालिका वर्ग में हिमाचल की स्नेहा बेस्ट प्लेयर रहे. छात्र वर्ग में राजस्थान का गोविंद जाट बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा. छात्रा वर्ग में हिमाचल प्रदेश की स्नेहा राजपूत को यह सम्मान मिला. विभिन्न राज्यों से आए लगभग 1050 खिलाड़ियों ने भाग लिया. अतिथियों ने विजेता को स्वर्ण एवं उप विजेता टीम को रजत पदक एवं ट्रॉफी प्रदान की.

समापन समारोह के मुख्य अतिथि चितौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि राजस्थान की यह जीत कई मायनों में अहम है. इससे न केवल प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त होगा. उन्होंने सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी. विधायक आक्या ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर पंचायत में खेल स्टेडियम बने. पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर खेल का आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा. बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ ने कहा कि छोटे से गांव पारोली से निकले सपनों ने आज जिले को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई है. संसाधनों के अभाव में भी प्रतिभाएं नहीं रुकतीं. उन्होंने स्थानीय औद्योगिक संस्थानों में पदक विजेता खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने की बात भी कही.

