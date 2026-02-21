ETV Bharat / state

राजस्थान अंडर-23 महिला टीम सिलेक्शन को लेकर सवाल, आरोप टॉप परफॉर्मर खिलाड़ियों को नहीं मिला मौका

जयपुर : राजस्थान में अंडर-23 महिला क्रिकेट टीम के चयन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. बीते दिन घोषित टीम में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कई खिलाड़ियों को जगह नहीं मिलने से चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं. जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों ने चयन समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं और चयन के आधार को सार्वजनिक करने की मांग की है.

मामला पाली और राजसमंद जिले की दो खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है जिसे लेकर पाली जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी धर्मवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि जिन खिलाड़ियों ने चैलेंजर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और टॉप परफॉर्मर रहे उन्हें टीम से बाहर रखा गया. उन्होंने कहा कि चयन में प्रदर्शन के बजाय अन्य कारकों को प्राथमिकता दी गई, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है. धर्मवीर सिंह ने कहा कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है और यह स्पष्ट नहीं किया गया कि खिलाड़ियों का चयन किन मानकों के आधार पर किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से चयन को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है.