राजस्थान अंडर-23 महिला टीम सिलेक्शन को लेकर सवाल, आरोप टॉप परफॉर्मर खिलाड़ियों को नहीं मिला मौका
विमेंस अंडर-23 टीम के चयन पर जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों ने सिलेक्शन कमेटी पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं.
Published : February 21, 2026 at 2:55 PM IST
जयपुर : राजस्थान में अंडर-23 महिला क्रिकेट टीम के चयन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. बीते दिन घोषित टीम में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कई खिलाड़ियों को जगह नहीं मिलने से चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं. जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों ने चयन समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं और चयन के आधार को सार्वजनिक करने की मांग की है.
मामला पाली और राजसमंद जिले की दो खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है जिसे लेकर पाली जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी धर्मवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि जिन खिलाड़ियों ने चैलेंजर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और टॉप परफॉर्मर रहे उन्हें टीम से बाहर रखा गया. उन्होंने कहा कि चयन में प्रदर्शन के बजाय अन्य कारकों को प्राथमिकता दी गई, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है. धर्मवीर सिंह ने कहा कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है और यह स्पष्ट नहीं किया गया कि खिलाड़ियों का चयन किन मानकों के आधार पर किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से चयन को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है.
टॉप परफॉर्मर लेकिन टीम से बाहर : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा हाल ही में महिला अंडर-23 क्रिकेट टीम के सलेक्शन से पहले चैलेंजर ट्रॉफ़ी का आयोजन किया गया जिसमें पाली जिला क्रिकेट संघ के ऑलराउंडर खिलाड़ी उषा परेरिया ने शानदार प्रदर्शन किया. लेकिन टीम से उन्हें बाहर कर दिया गया, वही राजसमंद जिला क्रिकेट संघ की यशस्वी कट्टा ने भी इस ट्रॉफ़ी में शानदार प्रदर्शन किया लेकिन आख़िरी समय पर उन्हें भी बाहर कर दिया गया. जिला संघों ने राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी से मांग की है कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर ही टीम में स्थान दिया जाए.
अंडर 23 महिला टीम में शामिल खिलाड़ी :-
- सिद्धि शर्मा (कैप्टन)
- शानू (वीसी)
- सीजे भाटी
- डिंपल
- अनाया गर्ग
- नव्या
- तनिका शर्मा
- वंशिका यादव
- अंजलि जाट
- रितु लोढ़ा
- मैना सियोल
- नंदिनी पालीवाल
- भाविनी भार्गव
- अर्चना योगी
- कंचन हुड्डा
- अक्षिता शारदा
- खुशी जैन