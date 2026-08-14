जयपुर में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रसूताओं की मौत और महिला अपराध के खिलाफ निकाला पैदल मार्च
कांग्रेस कार्यालय से शहीद स्मारक पर पैदल मार्च के बाद दिया धरना. महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का-मुक्की.
Published : August 14, 2026 at 6:46 PM IST
जयपुर: राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत के मामलों और प्रदेश में महिलाओं-बच्चियों के साथ अपराध की घटनाओं के विरोध में महिला कांग्रेस ने शुक्रवार को पैदल मार्च निकाला. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शहीद स्मारक तक महिलाओं ने पैदल मार्च निकाला. सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. शहीद स्मारक पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता धरने पर बैठ गईं. इस बीच महिलाओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. एक महिला कार्यकर्ता सड़क पर गिर गई. बाद में पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया.
पुलिस ने समझाइश कर सड़क से हटाया: स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति, सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत और प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध की घटनाओं के विरोध में प्रदेशाध्यक्ष सारिका चौधरी की अगुवाई में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुई यात्रा शहीद स्मारक पहुंची, जहां प्रदेशाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता धरने पर बैठ गईं. इस दौरान कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की. उनकी महिला पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की हुई. इस दौरान एक कार्यकर्ता सड़क पर गिर गई. पुलिस ने समझाइश कर महिला कार्यकर्ताओं से सड़क से हटाया.
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सरकार में बैठे लोग मौन: महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका चौधरी का कहना है कि प्रदेश में आज चिकित्सा व्यवस्था ठप पड़ी है. प्रसुताओं की मौतें हो रही है. सुनने वाला कोई नहीं है. मंत्री लगातार बेतुके बयान दे रहे हैं. स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा जैसे महिलाओं से जुड़े मुद्दे हाशिए पर हैं. सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है. सरकारी अस्पतालों में लगातार प्रसूताओं की मौत हो रही हैं. महिलाएं और छोटी बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं. सरकार में बैठे लोग मौन हैं.
घाव पर नमक छिड़क रहे भाजपा नेता: चौधरी का कहना है, भाजपा की महिला नेता भी मौन हैं, जबकि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर उन्हें तो कुछ बोलना चाहिए. भाजपा की महिला नेता उल्टे महिलाओं के घावों पर नमक छिड़क रही हैं. महिलाएं मर रही हैं और स्वास्थ्य मंत्री अपने महल का प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी के विरोध में आज प्रदर्शन किया गया है. इस दौरान कांग्रेस कार्यालय और शहीद स्मारक पर पुलिस जाप्ता तैनात रहा. पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को रोकने के लिए बेरिकेडिंग भी की.
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