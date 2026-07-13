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Maternal Death : कोटा से भीलवाड़ा तक 19 मौतें, मंत्री बोले- आखिर हमारे पास इलाज करवाने क्यों आते हैं ?

जयपुर: कोटा, बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में सामने आए मामलों में अब तक 19 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है. सभी मामलों में चिकित्सा विभाग ने जांच समितियां गठित की, लेकिन जांच रिपोर्ट आज तक किसी मामले की सामने नहीं आई. सिर्फ कुछ चिकित्सकों और अन्य अस्पताल स्टाफ पर कार्रवाई कर विभाग ने इतिश्री कर ली. सबसे बड़ा मामला कोटा का रहा, जहां संक्रमण और किडनी फेलियर के बाद कई प्रसूताओं की मौत हुई.

वहीं, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में कुछ ही दिनों के भीतर एक के बाद एक मौतों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए. बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद पांच महिलाओं की किडनी प्रभावित होने का मामला सामने आया है, जबकि जोधपुर में प्रसव के बाद रक्तस्राव और अन्य जटिलताओं से दो महिलाओं की मौत हुई है.

चिकित्सा मंत्री ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

कोटा में सबसे गंभीर मामला, 12 संक्रमित महिलाओं में 5 की मौत : कोटा के जेके लोन और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मई महीने में सिजेरियन प्रसव के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया था. कुल 12 महिलाओं को संक्रमित माना गया, जिनमें चार प्रसूताओं और एक गर्भवती महिला की मौत हो चुकी है. मृतकों में पायल, ज्योति, प्रिया, पिंकी महावर और शिरीन शामिल हैं.

इस मामले में सरकार ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की, जिसमें डॉ. श्रद्धा उपाध्याय बर्खास्त, डॉ. नवनीत शर्मा निलंबित, नर्सिंगकर्मी गुरजीत कौर और निमेष वर्मा निलंबित, डॉ. बीएल पाटीदार और डॉ. नेहरा सीहरा को नोटिस, डॉ. बद्रीलाल और डॉ. खुशबू मीणा निलंबित,नर्सिंग अधिकारी पिंकी खींची और मीनाक्षी मीणा निलंबित, जेके लोन अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा और न्यू मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. प्रमुख स्वास्थ्य सचिव गायत्री राठौड़ ने स्वयं कोटा पहुंच कर पूरे मामले की समीक्षा की थी. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी अस्पताल का दौरा किया था.

बीकानेर में 3 मौतें : संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद पांच प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने का मामला सामने आने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया. सभी महिलाओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया. मरीजों की स्थिति को देखते हुए कई महिलाओं का डायलिसिस भी शुरू किया गया, लेकिन इलाज के दौरान तीन प्रसूताओं ने दम तोड़ दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने जांच शुरू की, आखिर प्रसव के बाद एक साथ कई महिलाओं की किडनी प्रभावित होने के क्या कारण रहे.

पढ़ें : भीलवाड़ा के सरकारी अस्पताल में 6 दिन में पांच प्रसूताओं की मौत, जांच के लिए चिकित्सा विभाग की टीम जयपुर से रवाना

जोधपुर प्रसव के बाद दो महिलाओं की मौत : जोधपुर के पावटा अस्पताल में प्रसव के बाद आठ प्रसुताओं का स्वास्थ्य बिगड़ने का मामला सामने आया. हांलाकि, इस दौरान किसी भी प्रसूता की मौत नहीं हुई और कुछ समय बाद सभी प्रसूताओं की तबियत में सुधार आने लगा, लेकिन इसी बीच जोधपुर जिले के राजकीय उपजिला अस्पताल भोपालगढ़ में प्रसव के लिए आई पांच दिन में दो प्रसूताओं की मौत होने का मामला सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया. दोनों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें उम्मेद अस्पताल रेफर किया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद हरकत में आए चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक महिला चिकित्सक और एक नर्सिंग अधिकारी को एपीओ कर दिया है. साथ ही दो गायनेकोलॉजिस्ट को शामिल करते हुए एक जांच कमेटी भी गठित की गई.

भीलवाड़ा में छह दिन में पांच प्रसूताओं की मौत : भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी अस्पताल के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच 6 दिनों में पांच प्रसूताओं की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर (ओटी) से नमूने एकत्र करने के बाद ही हम यह बता पाएंगे कि किसी प्रकार का संक्रमण था या नहीं.

साथ ही उपकरणों, पूरे ओटी प्रोटोकॉल और इस्तेमाल की गई दवाओं का भी आकलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोटा में भी हमने प्रत्येक प्रसूता के मामले का विस्तृत विश्लेषण किया था, ताकि उनकी केस हिस्ट्री को समझा जा सके. उन्होंने कहा कि आमतौर पर जहां बड़े टर्शियरी चिकित्सा केंद्र होते हैं वहां हाई-रिस्क वाली प्रसूताओं की संख्या अधिक होती है. ऐसे मामलों में प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, बहुत अधिक रक्तचाप या गंभीर एनीमिया जैसी जटिलताओं की आशंका रहती है.