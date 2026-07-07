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Saint Attack Case : धरने पर डटे संत, प्रशासन की समझाइश रही बेअसर...फिर महिला की गिरफ्तारी के बाद बदला माहौल

लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र मंदिर महंत से मारपीट का मामला. आरोपी महिला की गिरफ्तारी के बाद धरना समाप्त.

Sikar Protest Ended
महिला की गिरफ्तारी के बाद संतों और ग्रामीणों का धरना समाप्त (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 10:03 PM IST

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सीकर: जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गनेडी गांव में मंगलवार को मंदिर महंत से जुड़े विवाद और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले को लेकर संत समाज ने धरना प्रदर्शन किया. धरने में सीकर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में साधु-संत और ग्रामीण शामिल हुए. लोहागर्ल पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज सहित सभी संतों ने मंदिर महंत के साथ कथित घटना में शामिल महिला की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और कार्रवाई होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया.

धरने की सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने संतों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन संत समाज गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा रहा. बाद में नेछवा थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव ने मौके पर पहुंच कर संतों को आश्वासन दिया कि मामले में नामजद महिला को गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस के आश्वासन के बाद कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद मंगलवार देर शाम संतों और ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया.

जिला मुख्यालय पर भी किया था प्रदर्शन : इस पूरे मामले को लेकर इससे पहले भी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन हो चुका है. पुजारी सेवक संघ के नेतृत्व में पुजारियों ने लोहागर्ल पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य महाराज की अगुवाई में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा था. ज्ञापन में मंदिरों की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा पुजारियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई थी. अवधेशाचार्य महाराज ने कहा कि संत समाज सनातन को बचाने के लिए अपना घर-परिवार का भी त्याग कर देता है. संतों पर आरोप लगाना और बदनाम करना, ये सरासर गलत है. संत समाज अपने घर से पहले मंदिर की व्यवस्था देखता है. उन्होंने लोगों से मिले समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया.

पढ़ें : मंदिर बचाओ, पुजारी बचाओ की गूंज: सीकर में मंदिर भूमि से अतिक्रमण और पुजारियों पर हमले के विरोध में प्रदर्शन

महंत पर जानलेवा हमला : गनेडी गांव के पुजारी महंत श्री राम प्रपन्नाचार्य पर मंदिर भूमि को लेकर हुए विवाद के दौरान जानलेवा हमले का आरोप लगाया गया है. आरोप है कि मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण के प्रयास के दौरान महंत के साथ मारपीट की गई, जबकि उनके पुत्र का हाथ भी तोड़ दिया गया. इस संबंध में नेछवा पुलिस थाने में मामला दर्ज है और पुलिस जांच कर रही है.

महंत को बदनाम करने की साजिश : इसी बीच महंत को बदनाम करने की साजिश से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया. संत समाज का कहना है कि मंदिरों की भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिशों और पुजारियों के साथ होने वाली घटनाओं पर प्रशासन को सख्त रुख अपनाना चाहिए. नेछवा थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव ने इस मामले को लेकर कहा कि मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और जांच के अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया भी जारी रहेगी.

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