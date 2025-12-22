ETV Bharat / state

Yearender 2025: इस साल राजस्थान की औद्योगिक उड़ान, मिलेगा देश का सबसे आधुनिक ई-बस प्लांट

जयपुर: साल 2025 राजस्थान के लिए निवेश और औद्योगिक विकास का ऐतिहासिक वर्ष साबित हो रहा है. राज्य सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियों और सक्रिय प्रयासों से राइजिंग राजस्थान समिट के लाखों करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं, जबकि नए बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे जोधपुर का हस्तशिल्प फैसिलिटी सेंटर और घीलोठ का ई-बस प्लांट निवेशकों का भरोसा जीत रहे हैं. प्रवासी राजस्थानी दिवस से मिले अतिरिक्त प्रस्तावों ने गति को और तेज कर दिया है, जिससे राज्य न केवल ई-मोबिलिटी हब बनने की राह पर है, बल्कि पारंपरिक हस्तकला को भी वैश्विक स्तर पर नई ताकत मिल रही है. प्रदेश में लाखों रोजगार और मजबूत अर्थव्यवस्था का सपना अब हकीकत बनता दिख रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार अगर यही गति बनी रही, तो आने वाले वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छूएगी.

हस्तशिल्प को नई ताकत: राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध हस्तकला को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. जोधपुर में 18 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर अब तैयार हो चुका है. यह केंद्र विशेष रूप से फर्नीचर निर्माण और अन्य हस्तशिल्प उद्योगों के लिए आधुनिक तकनीक व बेहतर उत्पादन क्षमता प्रदान करेगा.

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सदियों से अपनी अनुपम कारीगरी के लिए जाना जाता है. सरकार का लक्ष्य छोटे कारीगरों और एमएसएमई इकाइयों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे वे बड़ी कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रतिस्पर्धा कर सकें और अपने उत्पाद विश्व बाजार में निर्यात कर सकें. इस सेंटर में हाई-टेक मशीनें स्थापित की गई हैं, जिन्हें छोटे उद्यमी अकेले खरीदने में असमर्थ होते हैं, अब वे कम लागत पर यहां जॉब वर्क करवा सकेंगे और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार कर सकेंगे. यह परियोजना भारत सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयासों से विकसित की गई है. इसके अलावा, कारीगरों को बड़ी राहत देते हुए 25 प्रतिशत फ्रेट सब्सिडी की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में माल भेजने की लागत कम होगी और मांग में जबरदस्त इजाफा होगा.

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में क्रांति: राजस्थान अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का हब बनने की राह पर है. अलवर जिले के घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1200 करोड़ रुपये के निवेश से इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की विशाल इकाई स्थापित की जा रही है. यह राज्य का पहला और देश का अत्याधुनिक ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा.