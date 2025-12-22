Yearender 2025: इस साल राजस्थान की औद्योगिक उड़ान, मिलेगा देश का सबसे आधुनिक ई-बस प्लांट
राजस्थान में हस्तशिल्प सुविधा केंद्र, इलेक्ट्रिक बस प्लांट और लाखों करोड़ के निवेश से अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिल रही है.
Published : December 22, 2025 at 6:31 AM IST
जयपुर: साल 2025 राजस्थान के लिए निवेश और औद्योगिक विकास का ऐतिहासिक वर्ष साबित हो रहा है. राज्य सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियों और सक्रिय प्रयासों से राइजिंग राजस्थान समिट के लाखों करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं, जबकि नए बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे जोधपुर का हस्तशिल्प फैसिलिटी सेंटर और घीलोठ का ई-बस प्लांट निवेशकों का भरोसा जीत रहे हैं. प्रवासी राजस्थानी दिवस से मिले अतिरिक्त प्रस्तावों ने गति को और तेज कर दिया है, जिससे राज्य न केवल ई-मोबिलिटी हब बनने की राह पर है, बल्कि पारंपरिक हस्तकला को भी वैश्विक स्तर पर नई ताकत मिल रही है. प्रदेश में लाखों रोजगार और मजबूत अर्थव्यवस्था का सपना अब हकीकत बनता दिख रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार अगर यही गति बनी रही, तो आने वाले वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छूएगी.
हस्तशिल्प को नई ताकत: राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध हस्तकला को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. जोधपुर में 18 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर अब तैयार हो चुका है. यह केंद्र विशेष रूप से फर्नीचर निर्माण और अन्य हस्तशिल्प उद्योगों के लिए आधुनिक तकनीक व बेहतर उत्पादन क्षमता प्रदान करेगा.
उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सदियों से अपनी अनुपम कारीगरी के लिए जाना जाता है. सरकार का लक्ष्य छोटे कारीगरों और एमएसएमई इकाइयों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे वे बड़ी कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रतिस्पर्धा कर सकें और अपने उत्पाद विश्व बाजार में निर्यात कर सकें. इस सेंटर में हाई-टेक मशीनें स्थापित की गई हैं, जिन्हें छोटे उद्यमी अकेले खरीदने में असमर्थ होते हैं, अब वे कम लागत पर यहां जॉब वर्क करवा सकेंगे और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार कर सकेंगे. यह परियोजना भारत सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयासों से विकसित की गई है. इसके अलावा, कारीगरों को बड़ी राहत देते हुए 25 प्रतिशत फ्रेट सब्सिडी की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में माल भेजने की लागत कम होगी और मांग में जबरदस्त इजाफा होगा.
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में क्रांति: राजस्थान अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का हब बनने की राह पर है. अलवर जिले के घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1200 करोड़ रुपये के निवेश से इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की विशाल इकाई स्थापित की जा रही है. यह राज्य का पहला और देश का अत्याधुनिक ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा.
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में राजस्थान की अपार संभावनाएं हैं. सरकार ने निवेश नीतियां सरल बनाई हैं, जिससे बड़े निवेशक आकर्षित हो रहे हैं. इस परियोजना से 500 से अधिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे. रीको ने कंपनी को भूमि आवंटन पत्र जारी कर दिया है, जो राज्य को ई-मोबिलिटी हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. यह प्लांट हरित परिवहन को बढ़ावा देगा और प्रदूषण मुक्त भविष्य की नींव रखेगा.
निवेश प्रस्तावों का धरातल पर उतरना: 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए थे. अब इनमें से लगभग 7-8 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं या उतरने की प्रक्रिया में हैं. हाल ही में हुए प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 में भी 1 लाख करोड़ रुपये के नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. ये निवेश विभिन्न सेक्टर्स में फैले हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुआयामी मजबूती प्रदान करेंगे. सरकार की सक्रिय निगरानी से ये परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो रही हैं, जिससे रोजगार और आधारभूत संरचना में अभूतपूर्व वृद्धि की उम्मीद है.
सोना-चांदी की चमक: वर्ष 2025 में कीमती धातुओं ने निवेशकों को भरपूर लाभ दिया. चांदी ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और कीमतें 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गईं. वहीं सोने ने भी जोरदार प्रदर्शन किया, जहां 24 कैरेट सोने की कीमत 1.34 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर दर्ज की गई. वैश्विक अनिश्चितताओं और औद्योगिक मांग के चलते यह उछाल जारी रहा, जो निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प साबित हुआ. राजस्थान का यह औद्योगिक सफर न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है. सरकार की नीतियां और निवेशकों का विश्वास मिलकर एक विकसित राजस्थान का सपना साकार कर रहे हैं.
