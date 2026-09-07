ETV Bharat / state

CIGICON 2026 में राजस्थान को मिली राष्ट्रीय पहचान, कोक्लियर इम्प्लांट में अव्वल

जयपुर: कोक्लियर इम्प्लांट के क्षेत्र में हाल ही आगरा में आयोजित 23वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन CIGICON 2026 में राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. प्रदेश के चिकित्सकों और शोधकर्ताओं ने उत्कृष्ट अकादमिक और शोध प्रदर्शन के दम पर कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं. यह राजस्थान के लिए गौरव का विषय है और प्रदेश में हो रहे उच्च स्तरीय कार्य को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है.

सम्मेलन में डॉ. रश्मि अग्रवाल को एक साथ तीन प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए. उन्हें CIGI Fellowship Award, CIGI Activity Grant और Best Oral Poster Award से सम्मानित किया गया. डॉ. अंबिका देवड़ा को Best Oral Paper Award प्रदान किया गया, जबकि डॉ. दिव्या जांगिड़ ने Best Oral Paper Award में Runner-up का स्थान प्राप्त किया. डॉ. स्नेहल अहिरे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए National Quiz में प्रथम स्थान प्राप्त किया. इसके साथ ही उन्हें Best Oral Poster Award से भी सम्मानित किया गया. शोध के क्षेत्र में भी राजस्थान की टीम को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ. कोक्लियर इम्प्लांट के क्षेत्र में वर्ष 2025-26 का Best Research Publication Award डॉ. मोहनीश ग्रोवर व उनकी शोध टीम को प्रदान किया गया. इस शोध दल में डॉ. तन्मया कटारिया, डॉ. सुनील सांभानी, डॉ. राघव मेहता और डॉ. मुकेश डागुर शामिल हैं.

पढ़ें: RUHS का कमाल: दुनिया में पहली बार ANSD वाले बच्चे की AIM तकनीक से सफल सर्जरी

RUHS College of Medical Sciences, Jaipur के प्रिंसिपल डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने कहा कि ये पुरस्कार केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि निरंतर मेहनत, टीमवर्क, अकादमिक उत्कृष्टता तथा शोध और सीखने की मजबूत संस्कृति का परिणाम हैं. उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धियां युवा चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को और बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करेंगी. यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है, जब राजस्थान में कोक्लियर इम्प्लांट कार्यक्रम का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है. राज्य सरकार के सहयोग से कार्यक्रम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचा है और अब 10 से अधिक जिलों में नियमित रूप से कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हो रही है. इससे गंभीर श्रवण हानि से पीड़ित बच्चों को उनके घर के नजदीक ही अत्याधुनिक सेवाएं मिल रही हैं.