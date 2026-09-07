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CIGICON 2026 में राजस्थान को मिली राष्ट्रीय पहचान, कोक्लियर इम्प्लांट में अव्वल

राजस्थान में राज्य सरकार के सहयोग से 10 से अधिक जिलों में नियमित रूप से कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हो रही है.

CIGICON 2026 Awards
कॉन्फ्रेंस में सम्मान प्राप्त डॉक्टर्स (Photo Credit Dr Mohnish Grover)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2026 at 1:22 PM IST

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Updated : September 7, 2026 at 1:34 PM IST

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जयपुर: कोक्लियर इम्प्लांट के क्षेत्र में हाल ही आगरा में आयोजित 23वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन CIGICON 2026 में राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. प्रदेश के चिकित्सकों और शोधकर्ताओं ने उत्कृष्ट अकादमिक और शोध प्रदर्शन के दम पर कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं. यह राजस्थान के लिए गौरव का विषय है और प्रदेश में हो रहे उच्च स्तरीय कार्य को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है.

सम्मेलन में डॉ. रश्मि अग्रवाल को एक साथ तीन प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए. उन्हें CIGI Fellowship Award, CIGI Activity Grant और Best Oral Poster Award से सम्मानित किया गया. डॉ. अंबिका देवड़ा को Best Oral Paper Award प्रदान किया गया, जबकि डॉ. दिव्या जांगिड़ ने Best Oral Paper Award में Runner-up का स्थान प्राप्त किया. डॉ. स्नेहल अहिरे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए National Quiz में प्रथम स्थान प्राप्त किया. इसके साथ ही उन्हें Best Oral Poster Award से भी सम्मानित किया गया. शोध के क्षेत्र में भी राजस्थान की टीम को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ. कोक्लियर इम्प्लांट के क्षेत्र में वर्ष 2025-26 का Best Research Publication Award डॉ. मोहनीश ग्रोवर व उनकी शोध टीम को प्रदान किया गया. इस शोध दल में डॉ. तन्मया कटारिया, डॉ. सुनील सांभानी, डॉ. राघव मेहता और डॉ. मुकेश डागुर शामिल हैं.

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RUHS College of Medical Sciences, Jaipur के प्रिंसिपल डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने कहा कि ये पुरस्कार केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि निरंतर मेहनत, टीमवर्क, अकादमिक उत्कृष्टता तथा शोध और सीखने की मजबूत संस्कृति का परिणाम हैं. उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धियां युवा चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को और बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करेंगी. यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है, जब राजस्थान में कोक्लियर इम्प्लांट कार्यक्रम का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है. राज्य सरकार के सहयोग से कार्यक्रम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचा है और अब 10 से अधिक जिलों में नियमित रूप से कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हो रही है. इससे गंभीर श्रवण हानि से पीड़ित बच्चों को उनके घर के नजदीक ही अत्याधुनिक सेवाएं मिल रही हैं.

अब 50 से अधिक कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी: प्रिंसिपल डॉ. ग्रोवर ने बताया कि अस्पताल में इस वर्ष अब तक 50 से अधिक कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हो चुकी हैं. यह संस्थान की विशेषज्ञता और बहुविषयक टीम की क्षमता को दर्शाता है. Cochlear Implant Group of India का अगला वार्षिक सम्मेलन CIGICON 2027, 24 से 26 सितंबर 2027 तक जयपुर में होगा. तीन दिवसीय सम्मेलन में देश-विदेश से लगभग 700 प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है.

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क्या होता है कोक्लियर इम्प्लांट? यह गंभीर बहरेपन के इलाज की सर्जरी है, जिसमें कान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर सुनने की क्षमता लौटाई जाती है. 5 साल से कम उम्र के बच्चों में यह सबसे असरदार है. प्रदेश में हर साल हजारों बच्चे गंभीर श्रवण बाधित पैदा होते हैं. पहले जयपुर-जोधपुर ही सेंटर थे, अब 10 जिलों में सुविधा है. सरकारी योजना में 6 लाख तक की सर्जरी और 2 साल की स्पीच थेरेपी फ्री मिलती है.

CIGICON 2027 जयपुर में क्यों महत्वपूर्ण? RUHS, जयपुर अब राज्य का सबसे बड़ा सरकारी कोक्लियर इम्प्लांट सेंटर बन गया है. यहां ENT, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी और पीडियाट्रिक्स की संयुक्त टीम काम करती है. देश का सबसे बड़ा कोक्लियर सम्मेलन पहली बार जयपुर में होगा. इससे मेडिकल टूरिज्म और राज्य के डॉक्टरों को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा.

Last Updated : September 7, 2026 at 1:34 PM IST

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