हरियाणा के फरीदाबाद में अगले माह राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव, यह रहेगा खास

पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने बताया कि गुर्जर महोत्सव में राजस्थान के लोगों के लिए विशेष पंडाल लगेगा.

National Gurjar Festival
पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read
जयपुर: हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला ग्राउंड में अगले माह 12, 13 और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा. गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के बैनर तले हो रहे इस कार्यक्रम के तहत देशभर से समाज के 20 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुटेंगे.

पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट हर साल गुर्जर महोत्सव का आयोजन करती है. यह चौथा साल है, जब फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला ग्राउंड में इसका आयोजन होगा. उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में गुर्जर समाज की सभ्यता, संस्कृति और कला को दर्शाया जाएगा, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज के लोगों का परिचय दिया जाएगा. इसके अलावा गुर्जर समाज का रहन-सहन, खान-पान और वेशभूषा का भी प्रदर्शन होगा.

हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म में भी हैं गुर्जर: अवाना ने बताया कि गुर्जर समाज केवल हिंदू धर्म में नहीं है, बल्कि मुस्लिम और सिख धर्म में भी बड़ी संख्या में इस समाज के लोग हैं. राजस्थान के लोगों के लिए सूरजकुंड मेला ग्राउंड में एक अलग विशेष पंडाल बनाया जाएगा, जिसे भगवान देवनारायण के नाम पर रखा जाएगा. उन्होंने दावा किया कि पिछली बार 20 लाख लोग इस मेले में आए थे, लेकिन इस बार संख्या ज्यादा होने की उम्मीद है.

कार्यक्रम पूरी तरह से गैर-राजनीतिक: गुर्जर नेता ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से गैर-राजनीतिक है, लेकिन फिर भी अलग-अलग पार्टियों से जुड़े समाज के लोग और अन्य जातियों के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है. इसके अलावा अन्य समाजों के लोग भी इस कार्यक्रम को देखने आते हैं और हमारी वेशभूषा, रहन-सहन और खान-पान से रूबरू होते हैं. इस मौके पर भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी के पुजारी हेमराज और गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट से जुड़े दिवाकर विधूड़ी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे.

JOGINDER SINGH AWANA
राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव
SURAJKUND HARYANA
NATIONAL GURJAR FESTIVAL

