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डीडवाना-कुचामन: परबतसर रेंज में मिला पैंथर का शव, आपसी संघर्ष में मौत की आशंका

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

डीडवाना-कुचामन: जिले के परबतसर वन रेंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम सीड़ीयास में बुधवार को एक नर पैंथर का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. जंगली क्षेत्र के पास पैंथर का शव देखे जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने बिना वक्त गंवाए तुरंत इसकी सूचना स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों को दी.