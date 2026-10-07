डीडवाना-कुचामन: परबतसर रेंज में मिला पैंथर का शव, आपसी संघर्ष में मौत की आशंका
वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती जांच में मामला दो पैंथरों के आपसी संघर्ष का लग रहा है.
Published : October 7, 2026 at 4:55 PM IST
डीडवाना-कुचामन: जिले के परबतसर वन रेंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम सीड़ीयास में बुधवार को एक नर पैंथर का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. जंगली क्षेत्र के पास पैंथर का शव देखे जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने बिना वक्त गंवाए तुरंत इसकी सूचना स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों को दी.
वन विभाग की टीम ने मौके का लिया जायजा: घटना की जानकारी मिलते ही परबतसर रेंज के रेंजर राकेश मालाकार के नेतृत्व में वन विभाग की एक विशेष टीम तुरंत मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल को अपने घेरे में लेकर बारीकी से मुआयना किया और मृत पैंथर के शव को अपने कब्जे में लिया. इसके बाद सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पैंथर की देह को सुरक्षित तरीके से रेंज परिसर पहुंचाया गया.
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विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार, जांच जारी: रेंजर राकेश मालाकार ने बताया कि यह घटना वनखंड पीलवा क्षेत्र के एक राजस्व गांव की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पैंथर की मृत्यु के वास्तविक और सटीक कारणों का अंतिम खुलासा मेडिकल बोर्ड की विस्तृत और लिखित पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल वन विभाग की टीम वन्यजीव सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है.
प्राथमिक जांच में टेरिटोरियल फाइट की आशंका: रेंजर राकेश मालाकार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला दो पैंथरों के बीच अपनी सीमा पर कब्जे को लेकर हुए आपसी संघर्ष का प्रतीत हो रहा है. पैंथर के शरीर पर बने निशानों से अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों वन्यजीवों के बीच काफी हिंसक लड़ाई हुई थी, और संभवतः इसी गंभीर संघर्ष के दौरान इस नर पैंथर की मौत हो गई.
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सम्मान के साथ अंतिम संस्कार: इस घटना के बाद वन्यजीव नियमों के तहत परबतसर रेंज परिसर में पशु चिकित्सा अधिकारियों के एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया. मेडिकल बोर्ड की देखरेख में मृत नर पैंथर का नियमानुसार पोस्टमार्टम संपन्न हुआ, ताकि मौत की सही वजहों का पता लगाया जा सके. पोस्टमार्टम की सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और उच्चाधिकारियों के कड़े दिशा-निर्देशों की पालना की गई. वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रत्यक्ष मौजूदगी में पैंथर के शव का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया.
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