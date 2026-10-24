राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, अलवर में अंधड़ के साथ ओलावृष्टि, 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के सात जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है.
Published : October 24, 2026 at 2:18 PM IST
जयपुर: राजस्थान में मौसम ने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दोहरा रूप दिखाया है. एक तरफ दिन में बाड़मेर में 38.8 डिग्री और जैसलमेर में 38.5 डिग्री के साथ गर्मी बरकरार है, तो दूसरी तरफ नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. शुक्रवार को उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से दोपहर करीब 3 बजे अलवर में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चला, करीब एक घंटे तक बारिश के साथ कई जगह ओले गिरे.
पेड़ों की डालियां टूटीं और टीन-टप्पर उड़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ. कोटपूतली-बहरोड़ में भी ओलावृष्टि की सूचना है. जयपुर में दोपहर बाद बूंदाबांदी और देर रात तक ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ी. प्रदेश में सबसे ज्यादा 25 मिमी बारिश कोटपूतली में दर्ज हुई, जबकि न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 12.8 डिग्री तक गिर गया है. विभाग के अनुसार 25 अक्टूबर से विक्षोभ कमजोर होने पर मौसम फिर शुष्क हो सकता है.
कोटपूतली-जयपुर में सबसे ज्यादा बारिश: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के ड्यूटी ऑफिसर पी. आर. मीणा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हुई. प्रदेश में सर्वाधिक बारिश कोटपूतली-जयपुर क्षेत्र में 25 मिमी दर्ज की गई. अन्य स्थानों पर बसवा और दौसा में 9-9 मिमी, थानागाजी में 8 मिमी, अलवर और डीग में 5-5 मिमी तथा भरतपुर और सीकर में 4-4 मिमी बारिश दर्ज की गई. पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 2 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई. इन क्षेत्रों में हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण दिन के मौसम में बदलाव देखने को मिला.
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बाड़मेर में 38.8 डिग्री तापमान, दिन में गर्मी बरकरार: बारिश और सर्द हवाओं के बावजूद राजस्थान के कई शहरों में दिन के समय गर्मी का असर बना हुआ है. मौसम विभाग के 24 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार बाड़मेर में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जैसलमेर में अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री रहा. चूरू में 36.5, जोधपुर में 36.4, श्रीगंगानगर में 35.8 और बीकानेर में 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. पूर्वी राजस्थान में पिलानी का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा. कोटा में 35.3, भीलवाड़ा में 34.7, अजमेर में 34.2 और जयपुर में 33.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदेश में मौसम बदलने के बावजूद दिन के समय कई इलाकों में गर्मी का असर अभी कम नहीं हुआ है.
माउंट आबू में 12.8 डिग्री पहुंचा तापमान: रात के तापमान में अलग-अलग शहरों के बीच अंतर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, डूंगरपुर में न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जयपुर में यह 21.7 डिग्री, जोधपुर में 21.6, जैसलमेर में 21 और बीकानेर में 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा. इससे पहले दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. उदयपुर में न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री और भीलवाड़ा में 15.8 डिग्री दर्ज किया गया. इससे प्रदेश के कुछ इलाकों में रात और सुबह के समय सर्दी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं. जयपुर और बीकानेर संभाग में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है, जबकि जयपुर और कोटा संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है.
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सात जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 24 अक्टूबर को प्रदेश के सात जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. इनमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर और भरतपुर शामिल हैं. इन जिलों में मौसम के प्रतिकूल रहने, तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीकानेर और जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अलवर और आसपास के इलाकों में पहले ही तेज हवाओं और ओलावृष्टि का असर देखने को मिल चुका है. ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.
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25 अक्टूबर से फिर शुष्क हो सकता है मौसम: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम में एक बार फिर बदलाव आने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर होने के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रह सकता है.
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