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राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, अलवर में अंधड़ के साथ ओलावृष्टि, 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

शनिवार सुबह जयपुर में छाए बादल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में मौसम ने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दोहरा रूप दिखाया है. एक तरफ दिन में बाड़मेर में 38.8 डिग्री और जैसलमेर में 38.5 डिग्री के साथ गर्मी बरकरार है, तो दूसरी तरफ नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. शुक्रवार को उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से दोपहर करीब 3 बजे अलवर में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चला, करीब एक घंटे तक बारिश के साथ कई जगह ओले गिरे.

पेड़ों की डालियां टूटीं और टीन-टप्पर उड़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ. कोटपूतली-बहरोड़ में भी ओलावृष्टि की सूचना है. जयपुर में दोपहर बाद बूंदाबांदी और देर रात तक ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ी. प्रदेश में सबसे ज्यादा 25 मिमी बारिश कोटपूतली में दर्ज हुई, जबकि न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 12.8 डिग्री तक गिर गया है. विभाग के अनुसार 25 अक्टूबर से विक्षोभ कमजोर होने पर मौसम फिर शुष्क हो सकता है.