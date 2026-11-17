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Rajasthan Weather: बीकानेर से हनुमानगढ़ तक छाया सीजन का पहला घना कोहरा, फतेहपुर में 12.1 डिग्री तक लुढ़का पारा

सुबह सुबह छायी कोहरे की चादर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: आखिरकार प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है. पश्चिमी विक्षोभ की विदाई के साथ उत्तरी हवाओं ने मोर्चा संभाल लिया है. नतीजा, बीकानेर से हनुमानगढ़ तक सीजन का पहला कोहरा चादर की तरह बिछ गया. फतेहपुर में पारा 12.1 डिग्री तक लुढ़क गया. जयपुर में भी सुबह की सैर अब स्वेटर और शॉल के बिना अधूरी लगने लगी है. मंगलवार सुबह बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा. हालांकि दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो गया और धूप निकल आई. सुबह और शाम चल रही ठंडी हवाओं के कारण कई शहरों में ठिठुरन महसूस होने लगी है. जयपुर में आम दिनों के मुकाबले सूरज के दर्शन भी हल्की धुंध के बीच देरी से हुए. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले दिनों कुछ जिलों में बारिश और बूंदाबांदी हुई थी. अब इसका असर खत्म होने के बाद उत्तरी हवाएं मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ाएंगी. सोमवार को जालोर को छोड़कर प्रदेश के सभी प्रमुख मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. इससे सुबह-शाम गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है.