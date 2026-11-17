Rajasthan Weather: बीकानेर से हनुमानगढ़ तक छाया सीजन का पहला घना कोहरा, फतेहपुर में 12.1 डिग्री तक लुढ़का पारा
पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के कई इलाकों में सुबह छाई धुंध.
Published : November 17, 2026 at 10:22 AM IST
जयपुर: आखिरकार प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है. पश्चिमी विक्षोभ की विदाई के साथ उत्तरी हवाओं ने मोर्चा संभाल लिया है. नतीजा, बीकानेर से हनुमानगढ़ तक सीजन का पहला कोहरा चादर की तरह बिछ गया. फतेहपुर में पारा 12.1 डिग्री तक लुढ़क गया. जयपुर में भी सुबह की सैर अब स्वेटर और शॉल के बिना अधूरी लगने लगी है. मंगलवार सुबह बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा. हालांकि दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो गया और धूप निकल आई. सुबह और शाम चल रही ठंडी हवाओं के कारण कई शहरों में ठिठुरन महसूस होने लगी है. जयपुर में आम दिनों के मुकाबले सूरज के दर्शन भी हल्की धुंध के बीच देरी से हुए. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले दिनों कुछ जिलों में बारिश और बूंदाबांदी हुई थी. अब इसका असर खत्म होने के बाद उत्तरी हवाएं मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ाएंगी. सोमवार को जालोर को छोड़कर प्रदेश के सभी प्रमुख मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. इससे सुबह-शाम गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है.
फतेहपुर में सबसे ठंडी रात: प्रदेश में सोमवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर जिले के फतेहपुर में दर्ज किया गया. यहां पारा 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा. माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं सीकर में 13.4 डिग्री, अलवर और करौली में 13.8 डिग्री, श्रीगंगानगर में 14.1 डिग्री तथा टोंक में 14.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान कई शहरों में रात के तापमान में 1 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री तक गिरा. सीकर और श्रीगंगानगर में भी रात का पारा करीब 3 डिग्री नीचे आया. अलवर, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर सहित कई इलाकों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट का रुख देखने को मिला.
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उत्तरी राजस्थान में कोहरे के बाद बढ़ेगी सर्दी: पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद उत्तरी राजस्थान के जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है. बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के कुछ हिस्सों में सुबह कोहरा और हल्की धुंध देखने को मिली. हालांकि धूप निकलने के बाद दृश्यता में सुधार हुआ और मौसम साफ हो गया. मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के बाद वहां से आने वाली ठंडी हवाओं का असर अब मैदानी इलाकों में दिखाई देगा. इससे राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों में रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर सहित प्रदेश के अधिकांश शहरों में अगले दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है.
जयपुर में भी बढ़ी रात की सर्दी: राजधानी जयपुर में भी उत्तरी हवाओं के प्रभाव से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई. सोमवार को जयपुर का न्यूनतम तापमान एक डिग्री गिरकर 17.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. सुबह से आसमान साफ रहा और दिनभर अच्छी धूप खिली रही. हालांकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहा. दिन में धूप के कारण मौसम सामान्य बना रहा, लेकिन सुबह और शाम ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास कराया. मौसम के मौजूदा रुख को देखते हुए राजधानी में भी आने वाले दिनों में रात का तापमान और नीचे जाने की संभावना है.
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30 डिग्री के आसपास पहुंचा दिन का तापमान: बारिश, बूंदाबांदी और उत्तरी हवाओं के असर से प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है. मौसम विभाग के 16 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार, जयपुर में अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री, सीकर में 27.5 डिग्री, बीकानेर में 27.4 डिग्री और पिलानी में 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों में दिन के समय गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है. चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा. यहां दिन का तापमान सामान्य से 5.9 डिग्री अधिक बना हुआ है. बाड़मेर और जवाई बांध पाली में 33.2 डिग्री तथा जोधपुर में 31.8 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.
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प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान
- फतेहपुर - 12.1°C - सबसे ठंडी रात
- माउंट आबू - 12.3°C
- सीकर - 13.4°C
- अलवर - 13.8°C
- करौली - 13.8°C
- श्रीगंगानगर - 14.1°C
- टोंक - 14.3°C
- चूरू - 15.4°C
- जयपुर - 17.6°C
- चित्तौड़गढ़ - 18.3°C
- बाड़मेर - 19.5°C