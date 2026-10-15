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Rajasthan Weather : एक्टिव हुआ नया पश्चिमी विक्षोभ, 3 दिन कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

मौसम विभाग जयपुर(File Photo) ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है. बुधवार रात से पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में बादलों की आवाजाही, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलीं. जोधपुर में तेज धूल भरी हवाओं के बाद बारिश हुई, जबकि बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जैसलमेर के कुछ इलाकों में भी मौसम बदला. मौसम विभाग के अनुसार, 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है. इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है.

पश्चिमी राजस्थान से शुरू हुआ मौसम में बदलाव: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वानुमान के अनुसार, 14 अक्टूबर की रात से नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी राजस्थान के ऊपर सक्रिय हुआ. इसके प्रभाव से बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनूं और आसपास के जिलों में मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई. बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की आशंका भी है.