Rajasthan Weather : एक्टिव हुआ नया पश्चिमी विक्षोभ, 3 दिन कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट
प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने के साथ ही मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया.
Published : October 15, 2026 at 11:55 AM IST
जयपुर: प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है. बुधवार रात से पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में बादलों की आवाजाही, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलीं. जोधपुर में तेज धूल भरी हवाओं के बाद बारिश हुई, जबकि बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जैसलमेर के कुछ इलाकों में भी मौसम बदला. मौसम विभाग के अनुसार, 15 और 16 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है. इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है.
पश्चिमी राजस्थान से शुरू हुआ मौसम में बदलाव: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वानुमान के अनुसार, 14 अक्टूबर की रात से नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी राजस्थान के ऊपर सक्रिय हुआ. इसके प्रभाव से बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनूं और आसपास के जिलों में मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई. बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की आशंका भी है.
https://t.co/Fy2lkqeBJI— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) October 15, 2026
बुधवार को पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में दिन के समय गर्मी का असर बना रहा, लेकिन शाम होते-होते मौसम बदलने लगा. जोधपुर में दोपहर तक गर्मी रहने के बाद रात करीब आठ बजे तेज धूल भरी हवाएं चलीं और इसके बाद बारिश हुई. शहर के कुछ हिस्सों में अपेक्षाकृत तेज बारिश भी दर्ज की गई. बाड़मेर और बालोतरा के हीरा की ढाणी में हल्की बारिश हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अन्य इलाकों में बादल छाए रहे.
पढ़ें: पश्चिमी विक्षोभ से सरहदी जिलों में बदला मौसम, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट
आज जयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश के आसार: मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 15 अक्टूबर को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. जयपुर और भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर ओले गिरने की आशंका भी जताई गई है. जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने अलग-अलग समय पर जारी पूर्वानुमानों में प्रदेश के कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि, बारिश और ओलावृष्टि की स्थिति जिलेवार और स्थानीय मौसम के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.
राज्य के उत्तर-पश्चिमी व उत्तरी भागों में आगामी 2-3 दिन बारिश होने की प्रबल संभावना। बीकानेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में पककर तैयार, खुले आसमान में पड़ी फसलों तथा कृषि एवं अनाज मंडियों में भी खुले आसमान में रखे अनाज व जिंसों को भीगने से बचाने के समुचित उपाय करें। https://t.co/pa9wkmqZmk— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) October 14, 2026
16 अक्टूबर तक पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की संभावना: पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले दो से तीन दिनों तक बने रहने का अनुमान है. पश्चिमी राजस्थान में 15 अक्टूबर तक और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 16 अक्टूबर को भी कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान बादल छाने, गरज-चमक होने और तेज हवाएं चलने की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. मौसम में बदलाव के बीच पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में रात के समय सर्दी का असर बढ़ने लगा है. हालांकि, बीते 24 घंटे में प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन और रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी भी दर्ज की गई. जयपुर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया. राजधानी में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई गई है.
इसे भी पढ़ें: राजस्थान में अक्टूबर में मई जैसी गर्मी, 10 तारीख के बाद सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस तो बदलेगा मौसम
किसानों के लिए सावधानी बरतने की सलाह: बारिश और ओलावृष्टि की आशंका ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. इस समय कई इलाकों में फसल पककर तैयार है और कृषि उपज मंडियों में भी अनाज तथा अन्य जिंस खुले में रखे हुए हैं. ऐसे में बारिश और तेज हवाओं से फसल भीगने, गुणवत्ता प्रभावित होने और ओलावृष्टि से नुकसान होने की आशंका है.
किसानों को सलाह दी गई है कि खेतों में पककर तैयार फसल को मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार सुरक्षित रखने के उपाय करें. खुले में रखी उपज को तिरपाल से ढकें और अनाज मंडियों में रखे अनाज तथा कृषि जिंसों को भीगने से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करें. तेज हवाओं के दौरान हल्की संरचनाओं और खुले स्थानों पर रखे सामान को भी सुरक्षित रखने की जरूरत है.
लगातार पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, लगातार पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से राजस्थान में मौसम की गतिविधियां तेज हो सकती हैं. अगले कुछ दिनों में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. ऐसे में लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
इसे भी पढ़ें: मानसून की विदाई के बाद बदला मौसम का मिजाज, पिलानी-श्रीगंगानगर में तापमान 40 डिग्री पार
इसे भी पढ़ें: भीलवाड़ा कृषि विभाग की बड़ी चेतावनी! इस मौसम में सरसों बोई तो हो सकता है भारी नुकसान