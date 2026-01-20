ETV Bharat / state

राजस्थान में मौसम विभाग का आंधी-बारिश का अलर्ट, जानिए कब और कहां होगी बारिश

सोमवार को प्रदेश के कई इलाकों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई. अन्य दिनों की तुलना में दोपहर के समय भी सर्दी का अहसास हुआ. कोहरा और बादलों की आवाजाही के कारण कई जिलों में दृश्यता प्रभावित रही, जिससे सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ.

जयपुर : राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आंधी, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार 22 जनवरी से एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में देखने को मिलेगा. इसके चलते तापमान में उतार-चढ़ाव, बादल छाने और मावठ की स्थिति बनने के आसार हैं.

22 से 24 जनवरी के बीच गिरेगी मावठ : मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 जनवरी के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में मावठ की प्रबल संभावना है. 22 जनवरी को जोधपुर और बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं 23 जनवरी को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के साथ-साथ जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके बाद 24 और 25 जनवरी को अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है और कई इलाकों में घना कोहरा दर्ज किया जा सकता है.

बैक-टू-बैक पश्चिमी विक्षोभ का असर : मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ के बाद 26 से 28 जनवरी के बीच एक और बैक-टू-बैक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है. इससे प्रदेश में बारिश के साथ-साथ ठंड में भी इजाफा हो सकता है. खासकर रात के तापमान में गिरावट आने और सर्दी बढ़ने के आसार हैं. झुंझुनू जिले में कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ. कोहरे के कारण वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं कोहरे के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर और बढ़ा दिया है.

राजधानी जयपुर में बदला मौसम का मिजाज : राजधानी जयपुर में भी मौसम का मिजाज बदला नजर आया. सुबह के समय कोहरा छाया रहा, जबकि दिन में बादलों की आवाजाही बनी रही. बादल छाए रहने के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली, हालांकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में फिर से सर्दी बढ़ने के संकेत दिए हैं. फिलहाल जयपुर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है. उत्तरी हवाओं का असर कमजोर पड़ने से ठंड से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन 22-23 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद मौसम फिर बदलने की संभावना है.