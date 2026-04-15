ETV Bharat / state

प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू, अधिकतम तापमान पहुंचा 41.6 डिग्री सेल्सियस, हीटवेव का अलर्ट

प्रदेश में भीषण गर्मी ( ETV Bharat jaipur )