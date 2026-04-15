ETV Bharat / state

प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू, अधिकतम तापमान पहुंचा 41.6 डिग्री सेल्सियस, हीटवेव का अलर्ट

आगामी 4 से 5 दिन मौसम शुष्क रहने के साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है.

प्रदेश में भीषण गर्मी
प्रदेश में भीषण गर्मी (ETV Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है. भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है. तेज चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है. वहीं, मौसम विभाग ने तापमान में बढ़ोतरी और कई जिलों में हीटवेव की संभावना जताई है. प्रदेश में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 41.6 डिग्री पहुंच गया है. कोटा में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 39.2 डिग्री और जयपुर में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री दर्ज किया गया है.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. प्रदेश में तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया जा रहा है. प्रदेश में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया है. वहीं, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस सीकर में दर्ज किया गया है. आगामी 4 से 5 दिन मौसम शुष्क रहने के साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है. 17 और 18 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री दर्ज होने की संभावना है. कहीं-कहीं पर हीटवेव की भी संभावना है. तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री अधिक दर्ज होने की संभावना जताई गई है.

यह बोले स्थानीय निवासी. (ETV Bharat jaipur)

पढ़ें. Bharatpur Weather: गर्मी में सर्दी का एहसास! अप्रैल में 10 साल में सबसे ठंडा रहा भरतपुर

अधिकतम तापमान : प्रदेश में अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अजमेर में 38.1 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 38.8 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 38.2 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 39.2 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 38.8 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 39.3 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 38 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 41.5 डिग्री सेल्सियस, बूंदी में 40 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 40.8 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 38.6 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस, पाली में 39.4 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 40.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

वहीं, जोधपुर में 39.2 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 38 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 39.8 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 40.5 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 39.6 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर में 38.5 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 37.6 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 39.5 डिग्री सेल्सियस, बारां में 40 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर में 40.5 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 37.1 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 37.3 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 35.4 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 39 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 35.5 डिग्री सेल्सियस, करौली में 38.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिले बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर समेत अन्य जगह पर हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है.

TAGGED:

RAJASTHAN WEATHER UPDATE
YELLOW ALERT FOR HEATWAVE
राजस्थान का मौसम
राजस्थान में हीटवेव
RAJASTHAN MAUSAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.