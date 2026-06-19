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Weather Forecast : राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, आंधी-बारिश का दौर शुरू, कई जिलों में अलर्ट जारी

एक बार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आएगा.

Rajasthan Weather Update
जयपुर मौसम भवन (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 1:09 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में एक बार फिर नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया है, जिसके असर से राजस्थान में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने आज राज्य के 30 से अधिक जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. इनमें 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है. बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही को छोड़कर लगभग पूरे प्रदेश में मौसम के बदलने की चेतावनी दी गई है.

गुरुवार को कई जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश दर्ज की गई. श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 80 से 85 मिमी तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, बूंदी और कोटा सहित कई जिलों में भी झमाझम बारिश हुई. चूरू जिले के सरदारशहर में रातभर हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया, जबकि फलोदी में देर रात हुई तेज बारिश के कारण जलभराव की स्थिति देखने को मिली.

यह रहा बारिश का आंकड़ा : प्री-मानसून गतिविधियों के चलते डूंगरपुर, झुंझुनू और चूरू में 2 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई. रतनगढ़, तारानगर, राजलदेसर और झुंझुनूं में तेज बारिश हुई, जबकि सुजानगढ़, सरदारशहर और सादुलपुर में हल्की बारिश दर्ज की गई. राजधानी जयपुर में भी देर शाम बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आई.

बारिश के बावजूद कई इलाकों में उमस और गर्मी का असर बना हुआ है. श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा. हालांकि, बारिश के कारण अधिकांश जिलों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक कम हुआ और अलवर को छोड़कर लगभग सभी जगह पारा 40 डिग्री से नीचे रहा.

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पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 29 स्थानों पर बारिश दर्ज की गई, जिनमें से 18 स्थानों पर एक इंच से अधिक वर्षा हुई. चूरू जिले में ही 6 स्थानों पर एक इंच से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं, सवाई माधोपुर के गिर्धरपुरा क्षेत्र में सुबह अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि जयपुर, नागौर, सीकर, कोटपूतली, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, कोटा और बूंदी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहा. मौसम विभाग के अनुसार, आज बालोतरा, फलोदी और जोधपुर जिलों में धूलभरी आंधी चलने की संभावना है, जबकि बीकानेर, जैसलमेर पूर्वी क्षेत्र और फलोदी में बारिश के आसार बने हुए हैं.

प्रदेश में अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश : देशभर के मौसम पर नजर डालें तो मानसून का ब्रेक लगातार 11वें दिन भी जारी है. इसका असर देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है. 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 19 में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि 7 राज्यों में 60 प्रतिशत से अधिक वर्षा घाटा है.

हालांकि, राजस्थान में 55 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है. देश में अब तक औसत वर्षा सामान्य से 38 प्रतिशत कम रही है. हालांकि, राजस्थान, हरियाणा और लद्दाख ऐसे राज्य हैं जहां सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में देश के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ सकता है.

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