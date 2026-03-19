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पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी

जयपुरः प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है. भारत मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और मेघगर्जन का दौर शुरू हो गया है. पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिसमें सर्वाधिक बारिश बाड़मेर में 16.6 मिमी रिकॉर्ड हुई.

तापमान की बात करें, तो राज्य में अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान सिरोही में 13.3 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम में आए इस बदलाव के चलते अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. अधिकांश स्थानों पर तापमान 36 डिग्री से नीचे बना हुआ है. पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कोटा में 35.6, जयपुर में 33.7 और अजमेर में 34.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. न्यूनतम तापमान की बात करें तो सिरोही में सबसे कम 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अन्य जिलों में यह 17 से 21 डिग्री के बीच बना रहा. पश्चिमी राजस्थान में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री, जोधपुर शहर में 34.9 और जैसलमेर में 25.4 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, बीकानेर में न्यूनतम तापमान 15.8 और श्रीगंगानगर में 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ.

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कई संभाग में बारिश का अलर्टः मौसम विभाग के अनुसार 19 मार्च को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और बारिश की संभावना है. इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के भी आसार जताए गए हैं. वहीं, 20 मार्च को अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है.

21 मार्च को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन 22 मार्च को बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में एक बार फिर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. विभाग ने साफ किया है कि 19 और 20 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का असर सबसे ज्यादा रहेगा.

कई जिलों में अलर्ट जारीः मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है. जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और जोधपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां तेज आंधी, बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. वहीं, अजमेर, बीकानेर, नागौर और पाली सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ हवाएं चल सकती हैं.