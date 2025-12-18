माउंट आबू के कई इलाकों में पारा 0 से नीचे, जमी बर्फ की चादर, पर्यटक ले रहे आनंद
सिरोही स्थित हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान गिरने से बर्फ का आनंद लेने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं.
Published : December 18, 2025 at 10:50 AM IST|
Updated : December 18, 2025 at 11:48 AM IST
सिरोही : राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सर्दी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ असर दिखाया है. गुरुवार को मौसम विभाग ने माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया. वहीं, आसपास के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया. कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित नजर आया.
माउंट आबू के ग्रामीण और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मांच गांव, कुम्हारवाड़ा, गुरुशिखर, देलवाड़ा और अचलगढ़ जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया. सर्दी का असर इतना तीव्र रहा कि घरों और होटलों के बाहर खड़ी कारों की छतों, शीशों, पेड़-पौधों और मैदानी इलाकों में ओस की बूंदें जम गई. कई स्थानों पर सुबह के समय सफेद परत जमी दिखाई दी.
पढ़ें. राजस्थान में सर्दी: शेखावाटी में पांच से नीचे पहुंचा पारा, फतेहपुर @ 1 डिग्री
तेज सर्दी के कारण सुबह और रात के समय लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. स्थानीय लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं. बाजारों में गर्म कपड़ों, हीटर और ऊनी वस्त्रों की मांग बढ़ गई है. खासकर बुजुर्गों और बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरती जा रही हैं. पर्यटन नगरी माउंट आबू में ठंड का यह रूप पर्यटकों के लिए आकर्षण का कारण भी बन रहा है. देश के विभिन्न हिस्सों से आए सैलानी ठंड और जमी ओस का आनंद लेते नजर आ रहे हैं. होटल व्यवसायियों का कहना है कि अत्यधिक ठंड के कारण कुछ पर्यटकों ने खुले में घूमने की बजाय होटलों में रहना ज्यादा पसंद किया.
मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है. उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें. अलाव जलाते समय सावधानी बरतें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें.