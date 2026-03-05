ETV Bharat / state

Weather Forecast : मार्च की शुरुआत में ही गर्मी के तीखे तेवर, कई शहरों में पारा सामान्य से 4-8 डिग्री ऊपर

प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने मौसम के मिजाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Rajasthan Weather Update
राजस्थान मौसम भवन (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 4:13 PM IST

जयपुर: राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटों में प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 6.3 डिग्री अधिक है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है.

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक वर्तमान में गुजरात और उससे सटे अरब सागर क्षेत्र के ऊपर एक प्रति-चक्रवाती परिसंचरण (Anticyclonic Circulation) सक्रिय है. इसके असर से राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इसके साथ ही न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है. दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में 8 से 10 मार्च के बीच तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की प्रबल संभावना जताई जा रही है.

पश्चिमी राजस्थान में लू के थपेड़े : प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है. जैसलमेर में 37.8 जोधपुर में 37.6, फलोदी में 37.4 और बीकानेर में 37 तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा पाली 36.8, पिलानी 36.9, वनस्थली 36.6 और चूरू 36.5 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म जिलों में शामिल रहे. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अजमेर 35.5, कोटा और नागौर 35.4 और करौली में 35.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ.

पढ़ें : Weather Forecast : होली के साथ ही गर्मी ने दिखाए तेवर, अधिकांश शहरों में पारा 31 डिग्री सेल्सियस पार

दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी बढ़ने लगा है. 5 मार्च को फलोदी में न्यूनतम तापमान 24.2 सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा. इसके अलावा संगरिया में 21.5, जोधपुर में 20.9, जालोर में 20.8, बीकानेर में 20.4 और जयपुर में 20.2 न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं, बाड़मेर 19.6, श्रीगंगानगर 19.5 और कोटा 19.4 के साथ कई शहरों में रात में भी गर्माहट महसूस की जा रही है.

अगले सप्ताह 40 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान : मौसम विभाग के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की संभावना बेहद कम है. दूसरे सप्ताह में गर्मी और तेज होने की संभावना है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. तीसरे सप्ताह में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे आंशिक बादल छाने और तेज हवाएं चलने से तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है. महीने के अंतिम सप्ताह में भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी और अंधड़ की संभावना जताई गई है.

पढ़ें : राजस्थान में एक बार फिर बारिश की चेतावनी, कोटा व उदयपुर संभाग में IMD का येलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार अगले कुछ दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा. साथ ही 5 मार्च तक दिन के समय 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि इस साल प्रदेश में गर्मी सामान्य से अधिक तेज पड़ सकती है.

