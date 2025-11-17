राजस्थान में बढ़ी ठिठुरन: 4 जिलों में शीत लहर का असर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
राजस्थान के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई. रविवार रात को नागौर में 5.3 और फतेहपुर में 5.2 पहुंचा रात का पारा.
Published : November 17, 2025 at 1:16 PM IST
जयपुर: प्रदेश में लगातार बदल रहे मौसम की मिजाज के बीच सोमवार को कुछ जिलों में शीत लहर का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग, जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार शेखावाटी समेत चार जिलों में इस दौरान ठंडी हवाओं का प्रकोप देखने को मिलेगा.
मौसम की पूर्वानुमान के अनुसार सीकर, झुंझुनू , चूरू और नागौर जिले में शीत लहर की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के तापमान में और अधिक बदलाव नहीं होगा और न्यूनतम के साथ-साथ अधिकतम तापमान मौजूदा स्थिति में ही बना रहेगा. मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी हवा सक्रिय होने से शुष्क मौसम और साफ आसमान के कारण रातें ठंडी और दिन अपेक्षाकृत सामान्य तापमान वाले रह सकते हैं.
कई शहरों में पारा 5 डिग्री तक पहुंचा: राज्य के अधिकांश शहरों में रात के तापमान में 2 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है. दिन के तापमान में भी मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया, जबकि कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई. प्रदेश के न्यूनतम तापमान में बीते दिनों आई गिरावट के बाद जहां 18 जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे रहा, वहीं 2 जिलों का तापमान 5 डिग्री के इर्द गिर्द रहा.
रविवार रात को नागौर में 5.3, फतेहपुर में 5.2 , तो सीकर में 5.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे है. शेखावाटी के अन्य हिस्सों की बात करें तो चूरू में 7.9 और पिलानी में पारा 8.5 डिग्री रहा, जबकि झुंझुनू का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा.
इन जिलों में गिरा पारा: अजमेर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 6.4 डिग्री कम रहा. भीलवाड़ा में तापमान 9 डिग्री, तो वनस्थली में 9.1 डिग्री रहा. दोनों ही शहरों में रात का तापमान सामान्य से 3.8 और 4.1 डिग्री कम रहा. अलवर में भी न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया.
रविवार को राजधानी जयपुर में दिन का तापमान 28 डिग्री रहा, लेकिन रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री कम है. मौसम विभाग के अनुसार कोटा में न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि चित्तौड़गढ़ में यह 8.2 डिग्री रहा. डूंगरपुर में पारा गिरकर 8.5 डिग्री पर पहुंचा. बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई.
पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ी ठंडक: पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम में ठंडक बढ़ी है. जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री रहा, जबकि बाड़मेर में 15.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ. बाड़मेर में तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम रहा. श्रीगंगानगर में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री और बीकानेर में 11.2 डिग्री दर्ज किया गया.
