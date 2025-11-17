ETV Bharat / state

राजस्थान में बढ़ी ठिठुरन: 4 जिलों में शीत लहर का असर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

जयपुर: प्रदेश में लगातार बदल रहे मौसम की मिजाज के बीच सोमवार को कुछ जिलों में शीत लहर का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग, जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार शेखावाटी समेत चार जिलों में इस दौरान ठंडी हवाओं का प्रकोप देखने को मिलेगा.

मौसम की पूर्वानुमान के अनुसार सीकर, झुंझुनू , चूरू और नागौर जिले में शीत लहर की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के तापमान में और अधिक बदलाव नहीं होगा और न्यूनतम के साथ-साथ अधिकतम तापमान मौजूदा स्थिति में ही बना रहेगा. मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी हवा सक्रिय होने से शुष्क मौसम और साफ आसमान के कारण रातें ठंडी और दिन अपेक्षाकृत सामान्य तापमान वाले रह सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- सर्दी की दस्तक : नवंबर के पहले पखवाड़े में ही पारा तेजी से लुढ़का, जानिए सबसे ठंडा और गर्म इलाका...

कई शहरों में पारा 5 डिग्री तक पहुंचा: राज्य के अधिकांश शहरों में रात के तापमान में 2 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है. दिन के तापमान में भी मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया, जबकि कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई. प्रदेश के न्यूनतम तापमान में बीते दिनों आई गिरावट के बाद जहां 18 जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे रहा, वहीं 2 जिलों का तापमान 5 डिग्री के इर्द गिर्द रहा.

रविवार रात को नागौर में 5.3, फतेहपुर में 5.2 , तो सीकर में 5.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे है. शेखावाटी के अन्य हिस्सों की बात करें तो चूरू में 7.9 और पिलानी में पारा 8.5 डिग्री रहा, जबकि झुंझुनू का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा.