Rajasthan Weather : फरवरी में बदला मौसम का मिज़ाज, कई शहरों में टेम्परेचर 30 के पार, पढ़ें अपडेट

मौसम भवन ( File Photo )

जयपुर : राजस्थान में मौसम ने फरवरी के अंतिम सप्ताह से पहले ही रंग बदलना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में आगामी एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है. हालांकि 23 और 24 फरवरी को दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में आंशिक बादल छाने के संकेत हैं, लेकिन बारिश की व्यापक संभावना नहीं है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि पिछले दिनों सक्रिय रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बारिश और ओलावृष्टि का असर अभी वातावरण में बना हुआ है. यही कारण है कि सुबह-शाम हल्की ठंड और दिन में तेज धूप का मिश्रित असर महसूस हो रहा है. कई जिलों में सुबह घना कोहरा छा रहा है, जबकि दोपहर बाद तापमान तेजी से बढ़ने से गर्मी का एहसास होने लगा है. पढ़ें. Weather Forecast : एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ, बारिश-ओलावृष्टि से बदलेगा मौसम का मिजाज 48 घंटों बाद तापमान में बढ़ोतरी के संकेत : पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 48 घंटों के बाद राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. फरवरी के अंतिम सप्ताह में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई गई है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव होली से पहले गर्मी के जल्दी दस्तक देने का संकेत है. सोमवार को जयपुर, सीकर और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, हल्की वर्षा, आकाशीय बिजली और 20-30 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे सिंचाई और कटाई जैसे कृषि कार्य मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर योजना अनुसार करें.